فيلم صيني يحصد النجمة الذهبية لمهرجان مراكش السينمائي

– December 11, 2016

مراكش (رويترز) – أسدل الستار مساء امس على الدورة السادسة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش بفوز الفيلم الصيني (المتبرع) إخراج تسانغ تشي وو بجائزة «النجمة الذهبية» كبرى جوائز المهرجان. ويتناول الفيلم قصة أب يضطر إلى بيع إحدى كليتيه لتوفير نفقات الدراسة لابنه وإنقاذ منزل العائلة من قرار الهدم لكن العملية تفشل ويصبح الدور على الابن ليقدم هو الآخر كليته للبيع. وفازت الإيرانية فارشته حسيني بجائزة أفضل ممثلة في المهرجان عن دورها في فيلم (الرحيل) للمخرج نويد محمودي فيما قدمت جائزة أفضل ممثل مناصفة بين بالدور إينارسن وبلاير هينريكسن عن دورهما في فيلم (قلب من حجر) إخراج كودموندور أرناركودمونسون.

وذهبت جائزة أفضل إخراج للفيلم الصيني (سكين في مياه صافية) للمخرج وانغ شيويه بو. ومنحت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم الإيطالي/النمساوي (مستر يونيفرسو) للمخرجين تيزا كوفي ورينر فريميل.

قدم المهرجان نحو 90 فيلما من 36 دولة على مدة تسعة أيام. وخلت المسابقة الرسمية للمهرجان من أي فيلم مغربي.

وحلت السينما الروسية ضيف شرف هذه الدورة فيما كرم المهرجان المخرج الهولندي بول فيرهوفن والممثلة الفرنسية إيزابيل أداني والممثل المغربي عبد الرحيم التونسي الشهير باسم «عبد الرؤوف» واسم المخرج الإيراني الراحل عباس كياروستمي.