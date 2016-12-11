أفلام ستار وورز تدشن العرض الأول لفيلم روج وان

– December 11, 2016

لوس أنجليس – (رويترز) – بمجموعة جديدة من المتمردين ورحلة محفوفة بالمخاطر بدأ عالم (ستار وورز / حرب النجوم) فصلا جديدا مع العرض الأول لفيلم (روج وان). و(روج وان) هو أول فيلم ليست له أجزاء في عالم (ستار وورز).

ويشارك فيه ممثلون جدد في سلسلة أحداث لا علاقة لها بثلاثية الأفلام الثالثة والأحدث التي بدأت بفيلم (ذا فورس أويكنز) وحققت نجاحا هائلا في العام الماضي.

ووصف بن مندلسن الذي يلعب دور القائد الإمبراطوري أورسون كرينيك فيلم (روج وان) بأنه «ابن عم أكثر قوة بكثير» من سلسلة أفلام «ستار وورز».

وقال مندلسن لرويترز على السجادة الحمراء في العرض العالمي الأولى للفيلم «سيتسنى للناس أن تفهم تماما أين موقعه في عالم وأحداث (ستار وورز). أشعر أن هذا (الفيلم) أكثر واقعية بكثير وأكثر حدة وفيه الكثير من اللكمات.»

ويبدأ عرض الفيلم في دور السينما في 16 ديسمبر كانون الأول.