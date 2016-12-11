– December 11, 2016

البزّاز يغيث متعففات أثناء إحتفالهن بالمولد النبوي

سماء بغداد والمحافظات مضاءة بأنوار سيد الكائنات لليوم الثاني

بغداد – ندى شوكت

اضيأت سماء بغداد والمحافظات لليوم الثاني بالانوار وعمت مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فيما استجاب رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز لصرخات نساء عراقيات متعففات توجهن الى منطقة الاعظمية ببغداد للاحتفال بالمناسبة مساء السبت. وقال لهن (رؤوسكن ستبقى مرفوعة وطلباتكن مجابة).وتكفل البزاز بعلاج طفلة من حديثة تشكو عوقا ولاديا في رجليها اطلقت استغاثتها من خلال قناة (الشرقية) اثناء تغطيتها لوقائع الاحتفال ميدانيا، مؤكدا (انا ابوها واب لكل العراقيين). كما تكفل بايفاء ديون سيدة متعففة منعها الخوف من الدائنين من العودة لمنزلها قائلا لها (كل ديونج مسددة وترجعين للبيت مرفوعة الرأس)، كما لبى البزاز طلبات ام لايتام وقال لها (ابقي مرفوعة الرأس).وشكرت النساء البزاز لاغاثته لهن راجيات الله ان يحفظه من اي سوء.وكانت بغداد والمحافظات قد شهدت احتفالات واسعة تضمنت ايقاد الشموع ورفع معالم الزينة واضاءة الانوار فضلا عن اطلاق الاسهم النارية في السماء، واقام ديوان الوقف السني احتفالية في جامع ابو حنيفة النعمان بمنطقة الاعظمية تضمنت كلمات مجدت الذكرى العطرة بحضور رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف هميم الذي قال في كلمته (هاهو الشعب العراقي موحد ، وهم الان يعبرون عن فرحهم بولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي البشرية جمعاء وانا في هذا المكان أشاركهم احتفالهم ، وابارك للقوات الأمنية انتصاراتها على العصابات الإرهابية لتحرير الموصل ). وقال الجبوري في كلمة (نستذكر هذه المناسبة وفي القلب غصة لما يحدث في البلد من إرهاب تسببت به السياسات الخاطئة).واشار إلى أن (العراق ما زال عصيا على كل المراهنات الفاشلة التي أرادت أن تفت من عزيمته وهذا نابع من إرادة العراقيين) داعيا إلى (لقاء وطني يضع حجر الأساس لفكرة التفاهم الوطني التاريخي الشامل للبدء بمرحلة جديدة بعد نهاية داعش قريبا )، فيما هنأ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم المسلمين بالمناسبة وعدها دافعا الى مضاعفة الجهود والعزيمة على تحقيق النصر الكامل على الإرهاب. وقال في برقيته (مع اشراقة نور الخير والرحمة، نتقدم بأحر التهاني إلى أبناء شعبنا الكريم وإلى عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وإلى الإنسانية جمعاء بهذه المناسبة المباركة، مستذكرين ما تحمله من قيم السلام والمحبة ومن الدعوة للتسامي وائتلاف القلوب وتوحيد الصفوف من أجل الحق والعدل ورفض العدوان والظلم والكراهية). و دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي في تهنئته إلى التآخي وافشاء السلام وقال أن (احتفالنا بهذه المناسبة العظيمة يوجب علينا جميعا التحلي بصفات النبي الأكرم والعمل بأوامره والانتهاء عما نهى عنه، فقد دعانا للتآخي والمحبة وإفشاء السلام والتراحم ونهانا عن الفرقة والتناحر والبغضاء، وان نقاتل صفا كالبنيان المرصوص).وتخلل الاحتفال في الاعظمية توزيع الطعام ورفع معالم الزينة على واجهات المحال والشوارع.وقال مواطنون شاركوا في الاحتفالية أن (المولد النبوي مناسبة عظيمة شهدت مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتستحق الاحتفال رغم كل الظروف وسط اجواء من الغبطة الممزوجة بأصوات الالعاب النارية والمدائح).واضافوا ان (مشاهد الفرح تبدو على العوائل بارتداء الاطفال وحتى الكبار ثيابا بالوان زاهية وجذابة، وامتدت اشرطة الزينة والبالونات على طول الشوارع الرئيسية للعاصمة وتكاد لا تخلو واجهة محل من المحال الممتدة على جوانب الطرق من لافتات وهي تمجد مولد الرسول وتدعو للتحابب بين العراقيين واستثمار المناسبة في نشر قيم التسامح والاخوة بين الجميع). وكانت دعوات وأماني المحتفلين القادمين الى الاعظمية من مناطق بغداد والمحافظات للمشاركة في الاحتفال (ان يسود الأمن والامان في بلاد الرافدين وان يعود اخر نازح الى داره، ويرحم شهداء قواتنا المسلحة ). وقال ابو عبد الله الدليمي ( نحتفل بالمولد النبوي الشريف في مدينة الأعظمية ،فكانت استعدادات ديوان الوقف السني رائعة من حيث تزيين الأعظمية وباقي مناطق بغداد ، ونسأل الله ان يغدق علينا بركاته وان يسود الأمن في العراق ).وقالت الحاجة ام غزوان التي تجلس في باحة جامع الامام الأعظم وهي توقد الشموع ان ( هذا اليوم من احلى الايام لانه مولد سيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، وادعو الله ان يفرج الأزمة عن العراق وان تعود جميع العوائل النازحة الى مناطقها لأنها عانت كثيرا في مخيمات النزوح). وقال الحاج ابو علي النداوي (لمناسبة المولد نتمنى ان تتحرر جميع الاراضي المحتلة من قبل عصابات داعش وان تعود جميع العوائل النازحة الى ديارها بأسرع وقت). وتواصلت الاحتفالات في مناطق اخرى امس باستخدام الاسهم النارية وسط زغاريد النساء وفرح الاطفال بهذه الذكرى العطرة .