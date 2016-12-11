– December 11, 2016

ملتقى الإشتراكية الديمقراطية يختتم اليوم أعماله في السليمانية

الجماعة الكردستانية لـ (الزمان): الخلافات بين أحزاب الإقليم تتصاعد بسبب الموازنة

بغداد – محمد الصالحي

اربيل – فريد حسن

كشفت الجماعة الاسلامية الكردستانية عن تزايد الخلافات بين الاطراف السياسية كافة، في اقليم كردستان بسبب اقرار موازنة العام المقبل، في مجلس النواب دون حضور الحزب الديمقراطي الكردستاني، داعية الى استبدال رئيس الاقليم مسعود البارزاني . وقال رئيس الكتلة النيابية للجماعة احمد حمه رشيد لـ( الزمان) امس ان ( الاحزاب الكردية الاربعة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي اصبحت في مواجهة مباشرة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بسبب رفضه تمرير الموازنة ). واضاف ان ( الاتفاق الذي جرى بين الحكومة الاتحادية والاحزاب الاربعة هو ذات الاتفاق النفطي الذي حصل في عام 2015 بحضور رئيس وزراء الاقليم نيجرفان البارزاني باستلام شركة سومو 250 الف برميل من نفط الاقليم بالاضافة الى استلام 300 الف برميل من حقول كركوك ). وتابع ان ( ما اثار حفيظة الديمقراطي الكردستاني هو الاتفاق مع المركز على اعطاء رواتب الاقليم من تلك المبالغ بشكل مباشر ومن ثم يرحل الفائض الى المشاريع الحكومية الاخرى ). مطالبا الحزب الديمقراطي ( باجراء اصلاحاته التي تعهد بها مسعود البارزاني بتغيير رئيس الاقليم بعد التشاور مع الكتل السياسية الاخرى لحلحلة الموقف باسرع وقت). وكانت كتلة التغيير النيابية قد هاجمت الديمقراطي الكردستاني عادة اياه حزب المزايدات الفارغة وحجر عثرة أمام أية اصلاحات سياسية واقتصادية في كردستان والعراق. وقالت الكتلة في بيان امس انه (أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2017 حاول الديمقراطي الكردستاني بشتى الطرق والوسائل عدم إجراء أي تغيير للمواد والفقرات المتعلقة بالالتزامات النفطية لإقليم كردستان تجاه الحكومة الاتحادية وذلك لادامة عمليات تهريب نفط الإقليم واستمرار سياسة تجويع مواطني الإقليم لكن بفضل جهود ومشاريع الكتل الكردستانية الاخرى وحرصهم على إيجاد حل لمشكلة رواتب موظفي الإقليم وقوات البيشمركة الابطال مني الحزب وكتلتهم في مجلس النواب بفشل ذريع واصبحوا خارجا عن صف الكتل الكردستانية الاربع الاخرى ). وأضاف ( لذا وللتستر على فشلهم هذا والموقف اللاوطني واللاانساني المحرج الذي وقعوا فيه لجأوا الى استغلال بخس وباسلوب رخيص لبعض اقوال زميلتنا النائبة من كتلة التغيير سروة عبد الواحد ضمن برنامج لاحدى القنوات التلفزيونية العراقية وتشويهها لإثارة مشاعر عوائل الشهداء والبيشمركة واستخدامهم لمزايدات سياسية فقط وليس حرصا على هيبة ومكانة البيشمركة والشهداء لانهم اذا كانوا حريصين على البيشمركة وعوائل الشهداء كانوا قد وفروا لهم حياة كريمة وعيشا رغيدا يليق بتضحياتهم الجسام وليس الاصرار على المضي في اتباع سياساتهم الفاشلة في ادارة الحكم في الاقليم والتحكم غير الشرعي بمقاليد السلطة والانقلاب على الشرعية وعدم الاحتكام لمصالح المواطنين في الاقليم). الى ذلك تختتم اليوم الاثنين أعمال ملتقى الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في اوربا والدول العربية المنعقد في السليمانية بمشاركة 41 حزباً سياسياً من مختلف دول العالم .

وقال مصدر في كتلة التغيير لـ(الزمان) امس ان (الملتقى الذي يستمر يومي الاحد والاثنين يهدف الى بحث الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط والاوضاع الكردية بشكل خاص اضافة الى الحرب على داعش فضلا عن اهمية تنظيم العلاقات بين الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية والموقف الدولي الموحد ازاء القضايا العالمية وحماية الحريات والتنمية الديمقراطية ومناقشة مرحلة ما بعد تنظيم داعش في العراق)، مبينا ان (اليوم الاول شهد القاء كلمات ممثلي الاحزاب والدول العربية واهمها كلمة ممثل منظمة فتح الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الذي طالب فيها بمقاطعة البضائع الاسرائيلية والذي رد عليه عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار ان كردستان تحد وتحاذي ايران وتركيا والدولتان لا تتعاملان مع البضائع الاسرائيلية. وعليه لاتصل الى كردستان تلك البضائع وانما الدول العربية التي لاسرائيل سفارات وقنصليات فيها هي المعنية بذلك وعدم مطالبة الاكراد بمثل هذه المواقف). واكد المصدر ان (الاحزاب الكردية الاشتراكية جميعها مشاركة في الملتقى لأهميته بالنسبة لكردستان).