– December 11, 2016

الخارجية تدعو إلى إستراتيجية موحّدة لمواجهة الإرهاب

معصوم: تفجيرات القاهرة وأسطنبول منافية للأعراف والشرائع

بغداد – الزمان

دان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم امس تفجيرات القاهرة واسطنبول وذلك في برقيتي تعزية بعث بهما الى نظيريه المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب اردوغان ، مؤكدا تضامن الشعب العراقي مع الشعبين المصري والتركي. وبحسب بيان رئاسي تلقته (الزمان) فقد اكد معصوم في برقيته الى السيسي (دعم وتضامن الشعب العراقي مع الشعب المصري الشقيق ضد الجماعات الإرهابية الآثمة)، مضيفاً ( ندين بقوة هذه الجريمة النكراء المخالفة للشرائع الدينية والأعراف الإنسانية كافة، متمنين الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين). وفي برقية مماثلة لأردوغان ، اكد معصوم ايضاً (تضامن الشعب العراقي مع شعب الجمهورية التركية الصديق ضد خطر الإرهاب والتطرف)، داعياً إلى (تعزيز التعاون الاقليمي والدولي لضرب التنظيمات الإرهابية وحواضنها ومصادر دعمها). بدورها دانت وزارة الخارجية التفجيرات ، داعية الى اتباع إستراتيجية موحدة لمحاربة الإرهاب ،فيما ابدى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تضامن العراق مع تركيا في مواجهة الإرهاب، معرباً عن تعازيه (الحارة للشعب التركي ورئيسي جمهوريته وبرلمانه). ونقل بيان للوزارة عن المتحدث بإسمها احمد جمال قوله إن الوزارة (تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المجرم الذي استهدف المصلين الأبرياء في الكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية في القاهرة)، مضيفاً ان الوزارة (تؤكد وقوف شعب وحكومة العراق بقوة وفي خندق واحد إلى جانب شعب وحكومة الشقيقة مصر في تصديها للإرهاب ولكل محاولات المساس بأمنها الداخلي ووحدتها الوطنية وسلامة مواطنيها الكرام).

وبحسب التليفزيون المصري فقد لقي 25 شخصا مصارعهم وأصيب 35 آخرون اثر تفجير وقع في الكنيسة المذكورة. واعلن السيسي امس الحداد ثلاثة ايام على ارواح الضحايا . ودان في بيان (العمل الارهابي الآثم) .

وقال انه( يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه)، متعهداً بـ(ملاحقة المتورطين). كما دانت الخارجية تفجيري اسطنبول.

وقال جمال في بيان ان الوزارة (تعبر عن إدانتها واستنكارها للتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا منطقة بيشكتاش وسط مدينة اسطنبول التركية، وتتقدم بعميق مشاعر التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولشعب وحكومة الجمهورية التركية)، مؤكداً(ضرورة محاربة الإرهاب بإستراتيجية موحدة من جانب دول المنطقة المستهدفة منه، مع ضرورة القضاء على حواضنه الفكرية ومصادر دعمه وتمويله كافة).

من جهته،ادان الجبوري تفجيري اسطنبول، وقال في بيان (ندين بشدة ما حصل من تفجيرين راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى)، معربا عن (تعازيه الحارة للشعب التركي ورئيسي جمهوريته وبرلمانه).وأكد الجبوري (التضامن الكامل مع الجارة تركيا في مواجهة الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار في عموم المنطقة)، لافتاً الى أن (الإرهاب يطال جميع الدول وعلينا الوقوف صفا واحدا في مواجهته).

(تفاصيل ص8)