– December 11, 2016

النفط يعبر الحدود ونقطة لأربيل والكرخ والسماوة

الوسط يقع في فخ التعادل ويواجه خطر مغادرة الصدارة

الناصرية – باسم الركابي

حافظ فريق نفط الوسط على صدارة فرق الدوري الممتاز مؤقتا بعد وقوعه بفخ التعادل في الوقت المدد في اربيل بهدف في اللقاء الذي جرى بينهما في ملعب فرانسو حريري ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم في الوقت الذي تمكن النفط من تحقيق الرباعية النظيفة عبر فيها الحدود من دون عناء ليرفع رصيده الى 20 نقطة متقدما الى الموقع الثالث فيما حقق زاخو الفوز الاول ليرفع رصيد نقاطه الى 7 في الموقع السادس عشر قبل ان تزداد معاناة الكرخ والسماوة اللذين تعادلا بهدف ليتراجع السماوة الى الموقع الثامن عشر والكرخ في مكانه التاسع عشر ومهم ان تتواصل المباريات بهذه الطريقة وتمشية المباريات بشكل منظم قبل ان تتجاوز المرحلة الاولى جولتها الحادية عشرة وكل شيء يسير تحت سيطرة لجنة المسابقات التي تقوم بدورها كما يجب من خلال توقيت المباريات امام رغبة الفرق التي تفهم طبيعة الامور والدفع بالمباريات كما يخطط لها من اجل انهاء المرحلة الاولى في توقيتها المطلوبة وهي تدرك الموقف وتعمل من اجل ذلك وتجاوز ازمة المباريات كما كان الوضع عليه في كل المواسم امام الخدمة الممثلة بتوقف مباريات المنتخبات الوطنية والاهم ان اللجنة تستثمر الوقت كما يجب ما يحسب لها في اداء هذه المسؤولية والعملية التنظيمية التي تقدمها بعيدا عن الانتقادات على واقع المباريات التي لاتبدو سهله امام الكل بعد الالية المعتمدة التي طالبت بها اغلب الفرق فيما تواجه الاخرى مصاعب تزداد مع مرور الايام في مجمل جوانب المشاركة ومنها اخذت تشعر بمخاطرها من هذه الاوقات ما قد يقطع الطريق عليها في مواصلة مشوارها للنهاية امام الكثير من المصاعب التي اكثر ما تعكسها النتائج السلبية التي قد تغيبها ولان المشاركة تخضع لسياقات عمل خاصة.

تعادل اربيل والوسط

وعودة الى مباريات امس الاول عندما فرط الوسط بالفوز على اربيل عندما بقي متقدما بهدف محمد جفال 52 واستمر به حتى الدقيقة الاولى من الوقت الممدد قبل ان يلزمه البديل الناجح مصطفى احمد على قبول النتيجة وينقذ موقف اربيل بتسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل ويلزم الضيوف على تقاسم النقطتين ويدفع بهم الى وضع قلق وصعب وربما يلزمهم التخلي عن الصدارة بعدما بات الفارق مع الوصيف ثلاث نقاط والتساوي بفارق الاهداف مع الشرطة الذي قد يحرم الوسط من الصدارة اذا ما تمكن من الفوز على الزوراء في اللقاء الذي يكون قد جرى امس بملعب الشعب واي نتيجة فوز ستعطيه الصدارة بعد ان وضع الوسط نفسه في حسابات معقدة قد يدفع ثمنها غاليا في نهاية الجولة وهو ما يشغل تفكير غني شهد ولاعبي الفريق الذين كان عليهم اللعب بتوازن حتى النهائية بعد الاداء المتوسط الذي قادهم للتقدم الى ما قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق عندما شهدوا شباكهم تهتز والنتيجة التي عاد بها تهدد الفريق على ترك الموقع الاول الذي هو فيه فترة طويلة لكنه وضع نفسه بموقف صعب عندما يواجه خطر فقدان البقاء في الصدارة بسبب ملاحقة الشرطة القوية الذي يظهر قادرا على حسمها لانه يمر في افضل احواله ويحتاج الى ان يقف في قمة جدول الترتيب وسيكون امام مهمة صعبة عندما يواجه البطل وتجاوزه وهو ما يبيت له محمد يوسف والاهم ان تتصاعد المنافسة عند مواقع الجدول الفرقي وان تخضع للتغير لان ذلك يخدم الدوري الذي مهم ان تظهر مبارياته بهذه الحالة مع مرور الوقت وسعي الفرق الى تحقيق اهاف المشاركة في مسؤولية تبدو كبيرة و يبدو ان النقص الحال في صفوف الوسط اثر على اداء الفريق الذي لم يرتق الى مستواه المعهود مع وجود عدد من الاسماء المعروفة لكنها لم تقدم الاداء المطلوب وفي تبني الامور عبر تقديم المستوى كونه المتصدر وعليه ان يظهر متوازن ولان مباريات الذهاب تشكل التحدي للفريق ولانه يدرك طبيعة المهمة التي لاتخرج عن الاستمرار بالصدارة ودعمها من خلال تقديم النتائج الايجابية باي طريقة كانت قبل ان تاتي نتيجة اربيل التي اربكت حسابات شهد عندما توقف الفريق وعاد بتعادل بطعم الخسارة وقد تزداد مرارتها اذا ما تمكنت الشرطة من قهر الزوراء وعندها ستتغير امور كثيرة بوجه المتصدر الذي كان عليه ان يقدم ما لديه حتى الاخير في ملعب فرانسو امام متطلبات المهمة التي انقاد فيها للتعادل على بعد دقائق معدودات من حسم الامور وهو الفريق الذي يقدم مباريات مهمة داخل وخارج ملعبه وسيطر على الامور ويسير بثقة واستمر يدير مبارياته حيث الفوز بثلاث نتائج خارج ملعبه الذي وقف الى جانبه في مواجهات الاياب وواصل يجمع النقاط التي دعمته منذ بداية المسابقة و كان ينبغي ان يستمر وهو يشعر بملاحقة الشرطة الذي يخطف الانظار بشدة من حيث العطاء بعد اربع نتائج فوز ويرى في نتيجة التعادل الفرصة في التقدم واستلام الصدارة وانهاء سيطرة الوسط وهو ما تتفق عليه فرق العاصمة التي تسعى الى احتلال مواقه الوسط مهما كلف الثمن.

نجاح اربيل

بالمقابل نجح اربيل للمرة الثانية في ملعبه وحصل على اربع نقاط من الفوز على الامانة والتعادل مع الوسط متجنبا اي خسارة قبل ان يرفع رصيده الى 13 نقطة متقدما الى الموقع التاسع بعد ان تمكن من تقديم المستوى المطلوب والتصدي لقوة الوسط اغلب وقت المباراة بفضل ارتقاء اللاعبين الى المستوى مع مرور الوقت ولم يفقدوا الامل حتى النهاية عندما الزموا الضيوف العودة بنقطة وحرمانهم من فرصة الفوز عندما نجح مظفر جبار في الدفع ببدلاء ساهموا بحسم الامور والخروج بنتيجة التعادل وتدارك الخسارة في عقر الدار امر مهم ولمس الجمهور القليل الذي توزع بين مدرجات ملعب فرانسو حريري على عكس المتوقع بعد الفوز الذي حققه الفريق على الامانة الاسبوع الماضي تحسن اداء اللاعبين وادت دورا هجوميا اثمر عن تسجيل هدف التعادل الذي دعم نتائج الفريق الذي ساعد نفسه في إضافة النقطة الغالية التي جاءت في وقتها وانتزعت من المتصدر الذي بقي بسجل نظيف مع انتهاء مباريات الجولة المذكورة من الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاث من مجموع عشر مواجهات وله واحدة مؤجلة مع الجوية في وقت لعب اربيل احدى عشر مباراة حقق الفوز في اثنين وخسر مثلها وتعادل في سبع ويظهر اكثر توازن في ملعبه بد بداية فرط في الكثير من النقاط.

رباعية النفط

وواصل النفط نتائجه المميزة عندما تغلب على الحدود بأربعة اهداف نظيفة تناوب على تسجيلها و ليد كريم حينما هز شباك الحدود د22 قبل ان ياتي الدور على ايمن حسين ليسجل هدفين خلال دقيقتين 44و45 ثم اختتم المهرجان التهديفي ليث عدنان بالهدف الرابع د60 من وقت المباراة التي شكلت اضافة مهمة لنتائج الفريق الذي حقق الفوز السادس وليتقدم الى الموقع الثالث ومن المهم الان ان يلعب بهذه الروحية المتجددة ويستمر في الفوز ويقف في موقع مهم امام طموحات كبيرة في التقدم عبر النتائج وحسم الأمور ويتقدم بقوة وثقة الى المكان الذي يستحقه وهو يقدم افضل المستويات ويفرض نفسه الطرف القوي ويقدم مردود كبير ومباريات مهمة امام رغبة التقدم للوصافة لابل طموحات الصدارة التي اقترب منها وهو يحضى باهمية كبيرة ويسير في وضع فني عالي ويقدم ما لديه من مستويات بفضل تصاعد اداء اللاعبين الكبير والمستوى الذي عليه الفريق امام شعور الاستمرار في تقديم العمل المنتج الذي ظهر واضحا عندما عبر الحدود اربع مرات دون ان يواجه صعوبات وتظهر قوة سلاح الهجوم بعدما استطاع الفريق تسجيل اربعة اهداف ليرفع رصيده الى 18 هدفا مساويا رصيد الشرطة وكلاهما في افضل حال هجومي في وقت اهتزت شباكه 6 مرات وهي نسبة جيدة من تسع مباريات ويستمر في وضع فني والعمل بقوة لانهاء مباريات المرحلة الاولى من خلال تقديم العطاء والاستمرار في تقديم مباريات مهمة لفت فيها الانظار قبل ان ينتقل الى احد اهم المواقع ويحافظ على نسق النتائج وينتظر ان يستمر بها لغاية الجولة القادمة بعد ان امسك بمفتاح اللعب والنتائج على المستوى الفني من خلال العمل الذي يقوم به في توظيف قدرات اللاعبين واللعب مجموعة شابه بهذا المستوى وتقدم الدعم للمدرب في اضافة فنية والكل يخدم الكل امام مهمة لم تكن سهله ويستمر امام فرصة تقديم نفسه والبقاء باتم استعداد ويخوض مبارياته برفع شعار التحدي ويلفت انظار وسائل الاعلام وهو يتابع مبارياته باعلى درجات اللعب وفي حالة هي الافضل ومن حسن حظ المسابقة ان يظهر النفط بهذه الروحية العالية ويسطر النتائج في موقعه وخارجه وتجاوز ازمة النتائج لتي مر بها في بداية الدوري ويقدم نفسه المنافس القوي الذي لايمكن قهره ولو انه خسر مرة واحدة مع الميناء البصري كانت درسا تعلم منه ليستمر على تقديم المباريات كما يريد ويسير في الاتجاه الصحيح ويمر النفط في احسن احواله بفضل وجود عناصره المؤثرة التي انتدبت بشكل جيد وهو ما يقوم بهد المدرب الذي يقدم لنا فريقا ناضجا واسماء تعمل بشكل جيد وما لديه ويبدو الامر يتعلق بجهود مجموعة لاعبين انتدبوا وفقلا لحاجة الفريق الذي ينتظر ان يستمر في تقديم العطاء والاهم ان النفط يؤدي دورا هجوميا من خلال قوته الهجومية ويظهر اكثر فاعلية وهو ينجح في تحقيق الفوز الرابع تواليا بعدما تغلب على السماوة ونفط ميسان والكرخ ثم الحدود ويظهر اكثر توازن من حيث الهجوم والدفاع بفضل عطاء اللاعبين الذي اثمر عن تقدم الفريق الى موقعه الحالي المتوقع ان يستمر به اذا ما اتت بقية النتائج لمصلحة امام تحسن الاداء من جولة لاخرى بفضل عطاء اللاعبين الذي اثمر عن سلسلة النتائج الايجابية ما يميز النفط في هذا الموسم استقرار الجهاز التدريبي بقيادة حسن احمد الذي خلص الفريق من مشاكل اللاعبين بعد الاعتماد على مجموعة قادرة على العطاء في كل الاختبارات وبشكل ممتع ومستويات عالية استقرار الفريق على نفس مجموعة اللاعبين من الموسم الماضي ومنهم من زادت خبرتهم بعد اللعب لمنتخبي الشباب والناشئين وهذا عمل مهم ونجح المدرب في التخلص من العناصر الغير منتجة والاعتماد على تشكيلة متفاهمة تتطور مع مرور الوقت وهي تلعب سوية من الموسم الماضي ما زاد من انسجام الفريق يواصل النفط سلسلة الانتصارات حيث الفوز الرابع تواليا والسادس في الدوري ونجح في الحفاظ على واقعها قبل ان يخطف الانظار العلاقة التي وطدتها النتائج الايجابية ما بين الادارة والجهاز الفني واللاعبين كذلك تامين احتياجاتهم من حيث الرواتب والعقود وتظهر هنا مصداقية الادارة ظهور الفريق ذهابا عندما نجح في الفوز على نفط ميسان والبحري مع الظهور التهديفي الواضح عندما رفع رصيد الاهداف الى 18 ما يعكس قوة الفريق وقدرات اللاعبين التهديفية استخدام العناصر المهمة مع زيادة الوعي التكتيكي ورفع المستوى الفني للاعبين في تحقيق النتائج التي تسير كما يخطط لها المدرب الذي عزز التعامل مع الوجوه الشابة واكثر ما يقدمها مع كل الفرق التي عمل فيها كما يظهر اول مدرب يعمل لهذه الفترة مع فريق النفط عندما كان ينهي الموسم مع ثلاثة مدربين على الاقل.

خسارة الحدود

بالمقابل يكون الحدود قد تلقى الخسارة القاسية واحباط محاولة تحقيق الفوز الثالث تواليا بعد الفوز على فريق الحسين والبحري قبل ان يحترق في مواقع النفط في نتيجة هي الاسوء وتوقف الحديث عن النتائج بعد السقوط المر وهذه الانتكاسة ويخرج عن الاهتمام امام تجرع الهزيمة الرابعة ويبقى في موقعه الرابع عشر 14 نقطة متاثرا بضربة النفط التي خرجت عن توقعات المدرب عماد نعمة وحسابات النتيجة بعد اداء واضح في اخر لقاءين قبل ان يخرج عن مسار النتائج اثر الانتكاسة النفطية ويسعى الى تعويضها في الجولة المقبلة عندما يضيف الحدود ليجد مخرجا في العودة الى سكة الانتصارات بعد ان الحقت النتيجة ضررا في مواقع الحدود التي تحتاج الى جلسة خاصة.

فوز زاخو

وحقق زاخو الفوز الاول الذي عاد به من خارج الديار ومن رحلة طويلة عندما تغلب على البحري في عقار داره بهدفي ابراهيم دايش د41 وعباس عبد د80 فيما قلص الفارق عادل حسن قبل نهاية المبارأة التي شهدة تفوقا لزاخو الذي قلب الموازين بوجه اصحاب الارض وكسر عقدة النتائج بعد عشرة ادوار لياتي الفوز الاول لمحو اثار النتائج السلبية ويضع حدا لها ولو بعد هذه الفترة الطويلة كما يظهر في الترتيب قبل ان يحسنه بنتيجة البحري ليتقدم الى الموقع السادس عشر ويرى في النتيجة ومدى الحاجة اليها تحولا في المنافسة وتجاوز شيء من مشاكل النتائج السلبية بعد تعرضه لخمس خسارات اخرها بملعبه من الشرطة وكل شيء اختلف مع الفريق من حيث الاداء والنتائج الذي مهم ان ياتي الفوز ومن خارج الملعب ويعد جرعة معنوية من اجل التعاطي مع المباريات القادمة خصوصا مباريات الارض ومهم ان يستعيد زاخو نغمة الفوز حينما بقي يبحث عنها منذ بداية الدوري في اسوء بداية قبل ان ينتفض ونجح في مهمة لم تكن سهله بعدما استمر يعاني من نتائج الارض التي نالت منه الكثير قبل ان تزيد المشاكل الاخرى من صعوبة المهمة التي نجح فيها بعدما اضاف ثلاث نقاط لرصيده الذي ارتفع الى 7 نقاط من الفوز بمباراة واحدة بعد ان حقق اربع نقاط من تسع مباريات وهنا تظهر انعكاسات النتائج الايجابية على مستوى المشاركة التي بدات متعثرة قبل ان يعود من خارج الارض بفوز ربما سيعيده الى المنافسة من اجل النتائج ولو في عقر الدار الذي باتت ممرا للضيوف بعد تلقي ثلاث خسارات قبل تحقيق الفوز الذي يرى زاخو نفسه امام وضع اخر لتدارك النتائج قبل فوات الاوان ولان الفوز على البحري بداية منافسة جديدة بالمقابل يكون البحري قد تلقى الخسارة الثانية تواليا بعد خسارة اللحود وزادت مشاكل النتائج بعد الخسارة الثانية في ملعبه وانحدر للوراء وخضع لقدرات اقرانه وفي البصرة على حد السواء امام نتائج متباينة وخرج بالخسارة الثالثة من اربع مباريات.

تعادل الكرخ والسماوة

وانتهت مباراة الكرخ والسماوة بتعادلهما يهدف حينما لم تاتي جهود المدربين احمد دحام وصباح عبد الحسن على ايقاف مسلسل النتائج السلبية ليبقى الاول في الموقع التاسع عشر والاخر في الثامن عشر وكلاهما مرشحان للهبوط بعد سلسلة نتائج متراجعة ادت الى تغير اربعة مدربين في السماوة وثلاثة في الكرخ قبل ان تعلن ادارة السماوة استقالتها الجماعية لعدم إمكانية مواجهة الامور التي زادت من غضب جمهور السماوة بعد خسارة الدور الماضي في ملعبه امام نفط ميسان التي استقال بسببها حسن كمال قبيل ان يستلم المهمة صباح عبد الحسن الذي قاد الفريق لتعادل هو الاول يعود به من العاصمة التي شهدة سقوط الفرق امام الامانة والشرطة والنفط في زقت استمرت معاناة الكرخ من تدهور نتائج مباريباته التاي لم يقدر على تداركها في ملعبه الذي تراجع فيه عندما فشل في الحفاظ على تقدمه يتعاون اللاعبين مع دحام لايقاف مسلسل الهزائم امام بقاء الكرخ في موقعه ما قبل الاخير بخمس نقاط وقبله السماوة بست وكلاهما مرشحان للهبوط بقوة.