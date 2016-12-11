– December 11, 2016

106 لاعبين من عشرين فريقا يتنافسون على المراكز الأولى في قاعة التأميم

أمانة بغداد تتوّج بلقب بطولة أندية العراق برفع الأثقال

بغداد – محسن التميمي

توج فريق اشبال نادي امانة بغداد بلقب بطولة اندية العراق والتي اختتمت عصر يوم السبت وضيفتها قاعة التأميم المركز التدريبي التابع للاتحاد العراقي المركزي لرفع الاثقال للمدة من 8 الى 10 من شهر كانون الاول الجاري بمشاركة 106 لاعبين يمثلون عشرين فريقا، فريق امانة بغداد جمع 611 نقطة واحتل المركز الاول عن جدارة واستحقاق فيما جاء فريق نادي بدرة الرياضي في المركز الثاني برصيد 470 نقطة وجاء بالمركز الثالث فريق الكاظمية برصيد 530 نقطة، وقد استمرت منافسات اليوم الثاني للبطولة قرابة ست ساعات متواصلة وفي نهايتها سجل فريق اشبال نادي امانة بغداد حضورا مشرفا وهو يخطف هذا اللقب والذي جاء بعد منافسات شهدتها اجواء البطولة، وقال شيخ مدربي رفع الاثقال في العراق صباح زبون عضو الهيئة الادارية المشرف على فريق رفع الاثقال في نادي امانة بغداد، نحن سعداء بهذا اللقب خاصة ان المشاركة كانت واسعة من خلال وجود عشرين ناديا و106 لاعبين واستطعنا ان نحرز المركز الاول عن جدارة من خلال تظافر كل الجهود الخيرة خاصة ان الادارة لم تقصر مع فرق الفئات العمرية في النادي ومنها فريق الاثقال لذلك نحن نفتخر بهؤلاء الابطال الذين رفعوا راس النادي عاليا وعززوا النتائج التي حققتها فرق نادي امانة بغداد وهي المتقدمين والشباب والناشئين وهذا هو الفريق الوحيد من الامانة المشارك في بطولة اندية العراق بكل الاوزان واليوم حققنا المركز الاول برغم وجود المنافسة الشديدة بين الرباعين من لاعبي فريقي الكاظمية وبدرة لكونهم يضمون رباعين ممتازين والطاقات الواعدة من الشباب لذلك نبارك لا نفسنا والجهاز التدريبي والادارة هذا الانتصار الكبير والذي لم يأت من فراغ بل جاء من خلال جهود الجهاز الفني والاداري وهو ثمرة عمل دؤوب ومخلص ابتداءا من الادارة الى اصغر رباع بالفريق.

شيخ مدربي رفع الاثقال في العراق المدرب الدولي صباح زبون يقول، ليست المرة الاولى التي تشهد فيها بطولات العراق لرفع الاثقال مشاركة كبيرة من ابناء المدربين واحفادهم و في هذه البطولة كان هناك المتحدث صباح زبون واحفاده ومؤيد عبد الله مدرب المقدادية وعمار يسر مدرب امانة بغداد وحيدر عبد الله وعباس احمد عباس مدرب فريق النساء وهناك اولاد واحفاد بطل اسيا السابق في رياضة بناء الاجسام احمد النجفي ومحمد عبد المجيد لديه ثلاثة اولاد مشاركين في هذه البطولة، بمعنى ان هناك عوائل عديدة موجودة هنا في منافسات بطولة اندية العراق برفع الاثقال، فقلنا لصباح زبون يعني ان هناك قاعدة واسعة جدا لرياضة رفع الاثقال في العراق، خاصة ان كل بطولة تشهد مشاركة كبيرة جدا بعدد اللاعبين، الم يكن هذا كافيا من اجل وصولنا الى كل دورة اولمبية بل حتى الحصول على وسام اولمبي ونحن نستطيع تحقيق مثل الانجاز، فمن يتحمل المسؤولية؟

فقال، نعم هناك قاعدة كبيرة جدا لرياضة رفع الاثقال وهناك اقبال كبير من جميع الفئات العمرية ولكن لم يكن هناك عمل صحيح وهذه حقيقة لا يستطيع اتحاد اللعبة ان ينكرها، ليس صعبا ولا مستحيلا ان تحصل او تحقق رياضة رفع الاثقال العراقية وساما سواء ذهبيا او فضيا وبرونزيا في اية دورة اولمبية في حال عملنا بشكل مخطط له بشكل مسبق ونضع الرجل المناسب في المكان المناسب فنيا او اداريا، عندما نعمل بالشكل الصحيح نستطيع ان نحقق الانجازات دائما.

الباشا يقول كلمة حق

خضير عباس باشا مدرب المنتخب الوطني العراقي للشباب برفع الاثقال كان صريحا جدا وهو يقول للاعبين الموجودين في قاعة التأميم، المركز التدريبي التابع للاتحاد العراقي للعبة وكل هؤلاء من اللاعبين الصغار اي من فئة الاشبال، يفترض ان يكون وجودكم هادئا وغير مؤثر على منافسات البطولة، انتم تعكسون سمعة واخلاق وتصرف وسلوك المدرب لذلك يجب ان تتقيدوا بحضوركم خاصة ان الالتزام والانضباط من اهم صفات الرياضي، للامانة نقول ان التنظيم لم يكن جيدا بسبب تصدر الاطفال وهم يجلسون في المقدمة، وعندما استفسرنا من رئيس لجنة الحكام في اتحاد رفع الاثقال منذر داود محسن عن سبب هذه الفوضى في قاعة التاميم مكان تضييف بطولة الاشبال لرفع الاثقال فقال، اتفق معكم بان هؤلاء يجب ان يجلسوا في الاماكن الخلفية لان وجودهم في مقدمة الصفوف يحدث ضوضاء وضجيجا وهذا امر نرفضه في اتحاد اللعبة، وللامانة ايضا فأن الفوضى استمرت الى اليوم الثاني برغم ان رئيس لجنة الحكام بذل جهودا طيبة وهو يوجه بضرورة ابقاء كراسي المقدمة للاعبين الكبار، في الوقت الذي شهدت فيه البطولة تنافســــــا شديدا بين الرباعين وكان يمكن ان تكون بطولة راقية ورائعة وحتى نموذجية لو كان هناك القليل من التنظيم من قبل اتحاد رفع الاثقال.