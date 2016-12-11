– December 11, 2016

يويفا يقدّم تعازيه لأسر ضحايا هجوم ملعب بشكتاش

{ زيوريخ – وكالات: نقل الاتحاد الأوربي لكرة القدم (اليويفا) تعازيه لأسر ضحايا الهجوم الذي وقع في محيط ملعب بشكتاش بمدينة إسطنبول بسيارة مفخخة، معربًا في الوقت ذاته عن إدانته التامة لـهذا العمل البشع الذي راح ضحيته العشرات من رجال الشرطة. وأعربت المؤسسة الكروية الأكبر داخل القارة العجوز في بيان لها اليويفا يريد الإعراب عن خالص تعازيه لعائلات جميع ضحايا الهجمات التي وقعت في إسطنبول. كما ندين بشدة هذا العمل البشع ونرسل دعمنا للاتحاد التركي لكرة القدم ولناديي بشكتاش وبورصاسبور. ووقع الانفجار بمحيط ملعب فوادفون أرينا معقل فريق بشكتاش، والذي كان يحتضن مباراة في الدوري قبل ساعة من الحادث بين صاحب الأرض وبورصاسبور، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا.