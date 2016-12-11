– December 11, 2016

فرقة ينابيع المسرحية

إبداع متواصل في ظل الإغتراب

احمد جبار غرب

فرقة ينابيع المسرحية وهي احدى الفرق المسرحية المتألقة في المهجر وتعكس ثراء الفن المسرحي العراقي لمواطني تلك الدول التي تعشق التراث الخالد لوادي الرافدين وجميع الفنانين الذين يعملون فيها هم اكاديميون ولهم بصمات في المسرح العراقي اضطرتهم الظروف للسفر الى الخارج لكن بقي ارتباطهم بالوطن وشيجا وابنائه تعكسه اعمالهم المسرحية كتعبيرات راقية مفعمة بالحب والالم والاغتراب

تأريخ تأسيس الفرقة وما هي أهدافها ؟

اجتمع عدد من الفنانين المسرحيين العراقيين عام 2007 ومن بلدان مختلفة – السويد والدنمارك وهولندا ووضعوا اسسا لتشكيل نواة فرقة مسرحية بأسم ينابيع المسرحية تمهيدا لعقد مؤتمر واقرار نظام داخلي ، وقد قدمت الفرقة العديد من ألأعمال المسرحية وأستمر عملها حتى 27/2/2011 عقد المؤتمرألأول بحضور عدد من فناني المسرح العراقي وتمخض عن تأسيس (فرقة ينابيع المسرحية) واقرار نظامها الداخلي الذي تعمل عليه . الفرقة المشكلة تعتبر نفسها امتداداً لنشاط وتجربة المسرحيين العراقيين، والنشاطات المتفرقة للفنانين في الخارج ، واحياء لروح وتقاليد المسرح العراقي منذ تأسيسه ، الفرقة تهتم بتقديم كل انواع المذاهب المسرحية شرط ان تكون وتعتمد بوضوح على فكرة انسانية خيرة وشرط انسجامها مع التقدم والمستقبل في التوجه. الفرقة تعتبر نفسها نواة جمع شمل كل الفنانين العراقيين المنتشرين في اصقاع العالم اينما وجدوا ( رغم ان مركزها الان السويد ) وهي ملك لكل الفنانين المؤمنين بهذه الاهداف العامة التي تشكلت على اساسها. هي فرقة للجميع مفتوحة لكل من يحمل مشروع ابداعي اينما كان تواجده ، وتتعاون معه لتحقيق افكاره حسب الامكانات المتاحة لها . وفي 17/2/2012 تمت اجازة الفرقة من الجهات حكومة المملكة السويدية. وبرقم 802464-2756 قدمت العديد من العروض المسرحية ومنها :- مسرحية البرقية أخراج حيدر ابو حيدر ومسرحية الضوء اخراج سلام الصكر ومسرحية تحت جدارية فائق حسن اخراج سلام الصكر ومسرحية هلو مارينز اخراج حيدر ابو حيدر ومسرحية العارف اخراج سلام الصكر ومملكة الكرستال وعند الحافة إخراج سلام الصكر ومسرحية الشهيدة أم ذكرى للكاتب اشتي واخراج سلام الصكر وعن قصيدة حسن الشموس لشاعر الكبير مظفر النواب ومسرحية المركب اخراج سلام الصكر . وقدمت في العديد من المدن العراقية والعربية والأوربية. كما أن الفرقة تشارك سنويا في المهرجانات الثقافية العراقية التي تقام في ستوكهولم وقد حصلت الفرقة على العديد من ألأوسمة والدروع والشهادات التقديرية ، كما نشر عنها الكثير من المقالات النقدية والتي أشادت اغلبها باعمال الفرقة ومستواها الفني. والفرقة مستمره في تقديم أعمالها.تراس الفرقة الفنانة نضال عبد الكريم ومديرها الاداري والمالي الفنان صلاح الصكر ومديرها الفني سلام الصكر

السيرة الذاتية للعاملين في فرقة ينابيع مسرحية

الفنان نضال عبد الكريم رئيسة فرقة ينابيع المسرحية

تولد 1958بغداد

درست في معهد الفنون الجميلة قسم المسرح و لم تتخرج من المعهد حيث وصلت للصف الرابع وجرت مطاردتها وتهديدها ثم تركت العراق وفى اليمن اكملت الدراسة الثانوية ونجحت بعد اليمن ذهبت الى العراق مقاتله مع البيش مركه بعد بشتتاشان حصلت على زماله دراسية فى موسكو ومن محاسن الصدف كانت في نفس المعهد الذي درس فيه المرحوم الفنان قاسم محمد معهد الدولة للفنون المسرحية موسكو 1990ماجستير فى النقد المسرحي – مخرجة تلفزيونية ومعدة برامج في تلفزيون جمهورية اليمن عدن – قدمت عدة مسرحيات كممثلة فى عدن مع المخرج لطيف صالح والمخرج سلام الصكر- عضو فرقة المسرح الشعبي فى بغداد عملت مع كبار المخرجين العراقيين مثل جعفر السعدى .قاسم محمد . عوني كرومي لطيف صالح كاظم الخالدي .اديب القليجيي .وسلام الصكر قدمت اغلب مسرحياتها على مسرح بغداد ومسرح الـ60 كرسياً –عضو فرقة ينابيع العراق المسرحية شاركت الفرقة فى كثير من المهرجانات منها مهرجان الثقافة العراقية فى كوبنهاكن وفي استوكهولم وفي بغداد ومهرجان مراكش الدولي .مثلت في العديد من المسرحيات اهمها امتحان الموديل من اخراج ثامر الزيدي . رأس المملوك جابر أخراج لطيف صالح . البرقية من اخراج حيدر ابو حيدر .

ومن اخراج سلام الصكر قدمت عدد من المسرحيات ومنها . مملكة الكرستال .ومسرحية عند الحافة .تأليف وأخراج سلام الصكر ومسرحية تحت جدارية سعدي يوسف. مسرحية الشهيدة ام ذكرى تأليف آشتي واخراج سلام الصكر مسرحية المركب تأليف وأخراج سلام الصكر قدمت عدة مسرحيات كممثلة في عدن مع المخرج لطيف صالح والمخرج سلام الصكرعضو فرقة المسرح الشعبي, عملت مع كبار المخرجين العراقيين مثل جعفر السعدي ,قاسم محمد ,عوني كرمي ,لطيف صالح, كاظم الخالدي, أديب القليجي ,قدمت اغلب مسرحياتها على مسرح بغداد ومسرح ال60 كرسياً في شارع السعدون عضو فرقة ينابيع المسرحية وشاركت الفــــــــــرقة في كثير من المهرجانات.

الفنان سلام الصكر تولد 1952

خريج اكاديمية الفنون الجميلة – جامعة بغداد – الإخراج المسرحي 1975عمل في المسرح الوطني اليمني وأخرج عدة أعمال . كذلك في كردستان وسوريا: أهم الأعمال التي أخرجها للمسرح تأليف جواكان موريتا – تاليف بابلو نيرودا – أكاديمية الفنون الجميلة في غرف التعذيب – تأليف صباح المندلاوي – اليمن فرقة الصداقة ثورة الزنج – تأليف معين بسيسو – اليمن فرقة المسرح الوطني ألأم – برتولد برشت – اليمن – فرقة مسرح الصداقة قسمة والحلم –إعداد محمد المنصور – فرقة بابل المسرحية حلبجة – بانتوميم – فرقة بابل المسرحية ضجيج الغجر – بوشكين – المسرح ألأنصاري مذكرات نصير – إعداد وإخراج – المسرح ألأنصاري حجام البريس – الشاعر مظفر النواب – المسرح ألأنصاري وفرقة بابل بنادق ألأم – برتولد برشت – المسرح ألأنصار يكاوا والتنين إعداد وأخراج المسرح ألأنصاري – -جداريات سعدي يوسف فرقة بابل المسرحية –الضوء إعداد وأخراج فرقة بابل المسرحية –تذكروا انهم يلعبون إعداد وأخراج فرقة بابل المسرحية – -مملكة الكريستال إعداد حيدر ابو حيدر فرقة ينابيع المسرحية – -عند الحافة مستوحاة عن فكرة مسرحيةالكراسي تأليفوأخراج فرقة ينابيع العراق – –عضو مؤسس في فرقة الصداقة المسرحية عدن اليمن – – –عضو مؤسس فرقة بابل المسرحية دمشق سوريا – – –عـــــــضو مؤسس فرقة ينابيع العراقية اوربا – –عضو الجمعية الثقافية المندائية /لوند السويد ورئيسها لعدة دورات.

سكرتير فرقة ينابيع المسرح صلاح الصكر

– – – 7491 الكحلاء محافظة ميسان العراق خريج معهد الفنون الجميلة للعام 7417 17 /8/تولد 71. عضو الهيئة ألأدارية لفرقة اتحاد الفنانين بغداد العراق عام .7494

ألأعمال المسرحية

مسرحية الحضيض للكاتب مكسيم غوركي اخراج عمل للتخرج معهد الفنون الجميلة /بغداد .مسرحية طنطل للكاتب طه سالم اخراج محسن العزاوي ممثل –

مسرحية الكورة للكاتب طه سالم اخراج محسن العزاوي ممثل –

مسرحية ورد جهنمي للكاتب طه ساــــــــــلم اخراج خالد سعيد ديكور –

مسرحية تراب للكاتب طه سالم اخراج أديب القليه جي ممثل –

مسرحية الطاحونة للكاتب علي حسن البياتي اخراج حافظ عارف ممثل –

مسرحية قضية ثائر للكاتب معين بسيسو اخراج صلاح الصكر اوبريت الميثاق للشاعر عبد الرزاق الخفاجي اخراج صلاح الصكر –

مسرحية الدب للكاتب تشيخوف اخراج صلاح الصكر –

مسرحية السؤال للكاتب محي الدين زنكنة اخراج جعفر علي ممثل –

مسرحية في غرف التعذيب للكاتب صباح المندلاوي اخراج سلام الصكر ممثل –

مسرحية شموس ألأرض للكاتب معين بسيسو اخراج سلام الصكر ممثل.