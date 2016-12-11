– December 11, 2016

التســوية والتسامح والمصالحـة..عناوين وطنية تاريخية

هل تطوى صفحات الطائفية والتصارع السياسي ؟ – نهاد الحديثي

مع قربنا من انتهاء العام الحالي، وانتهاء داعش عسكريا كما اعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، ينوي التحالف الوطني بزعامة عمار الحكيم اطلاق مشروع المصالحة الوطنية برعاية الامم المتحدة عبر مبعوثها في بغداد يان كوبيش وأيضاً بمشاركة دول مجاورة للعراق ،التي وصفت بانها تاريخية تطوي صفحات الماضي من خلافات ومأس، وتسعى المبادرة الجديدة الى رسم المسار الذي سيسلكه العراق في مرحلة ما بعد داعش عبر إنهاء الخلافات السنية والشيعية والكردية وتحقيق السلم الأهلي حتى وان تطلب ذلك تعديل الدستور،، ومما يشجع على ذلك ان المعارك الشرسة التي خاضها العراقيون(شيعة وسنة وكرد وتركمان واطياف اخرى) ضد “داعش” في تكريت وبيجي والرمادي والفلوجة وهيت وضواحي بغداد وأخيراً الموصل خطوة مهمة نحو بناء مستقبلهم، لان المتطرفين وحدوا العراقيين اكثر من اي وقت مضى خلال 13 عاما مضت، وعلى السياسيين استثمار ذلك بشكل جيد لان مثل هذه الفرصة لا تأتي كثيرا في بلد ممزق مثل العراق. والتحالف الوطني القابض على الحكم في العراق منذ 2003 هو الذي طرح المبادرة الجديدة ويقود المفاوضات في هذا الشأن زعيم كتلة “التحالف الوطني” عمار الحكيم ويؤيده في ذلك مقتدى الصدر، ورحبت به مبدئيا قوى التحالف السني واعترض كالعادة نوري المالكي !!!

بنود تسوية

وتسربت الى وسائل الاعلام بنود التسوية التاريخية العامة وتضمنت أربعة بنود اساسية: الالتزام بالوثيقة التاريخية يكون شاملاً وليس تنازلا أُحادي الجانب، إقرار مبدأ “لا غالب ولا مغلوب”، تصفير الأزمات بين القوى السياسية العراقية، وأخيرا رفض استخدام العنف كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية.وتضمنت أيضا مبادئ اساسية اهمها الالتزام بوحدة العراق والنظام الديمقراطي ورفض التقسيم بأي شكل من الأشكال والالتزام بالدستور كمرجعية للقوى المشاركة وغير المشاركة بالعملية السياسية، وترسيخ دولة المؤسسات، والحفاظ على الديمقراطية والنظام المدني، واعتماد اقتصاد حر متعدد، والالتزام بالتوزيع العادل للثروات بحسب النسب السكانية للمحافظات، والامتناع عن التكفير وتخوين الآخر،، وعدم السماح بوجود “ميليشيا” خارج الدولة، والتزام جميع الأطراف بمحاربة أي مجموعة مسلحة غير قانونية.المبادرة “ستضع خطة سياسية لإغلاق ملف اجتثاث البعث الذي تقوم عليه هيئة سياسية تديرها أحزاب شيعية منذ عشر سنوات، وتحويل الملف الى القضاء العراقي، وهذا احد المطالب الأساسية للقوى السنية في العراق لان الكثير منهم تعرضوا للظلم بسبب ذلك وابعدوا عن العملية السياسية”.

وتبدو بنود التسوية رائعة على الورق، ولكن المشكلة الأساسية في صعوبة تطبيقها، اذ انها ليست المرة الاولى التي يقرر السياسيون العراقيون عقد مؤتمر مصالحة، وخلال السنوات العشر الماضية عقد اكثر من ثلاثين مؤتمرا للمصالحة صرفت من اجلها أموال طائلة ولكنها فشلت في تحقيق أهدافها تماما،، ولكن كتلة المواطن بزعامة الحكيم تقول ان “هذه المرة ستكون الامور مختلفة، العراقيون توحدوا جميعا ضد متطرفين استهدفوا الجميع شيعة وسنة وكرداً، وشاهدوا كيف ان مدنهم اضحت مدمرة، ولهذا فان المبادرة الجديدة ليست خيارا وإنما ضرورة في المرحلة المقبلة”.وتضيف ان “التسوية الجديدة تركز على انهاء جميع الخلافات بين القوى السياسية بشكل حقيقي لا عبر الشعارات، فالجميع اليوم متفق على ضرورة تجاوز أخطاء الماضي والتفكير في مستقبل العراق بعد القضاء على المتطرفين في الموصل”.كما اكدت كتلة المواطن ان المعترضون على مشروع التسوية ظاهرة صوتية تدس السم بالعسل، ويتصرفون بصبيانية،وهم يحاولون ارباك الوضع السياسي والتأثير على انتصارات العراقيين المتوحدين ضد داعش،

منذ تشكيل اول حكومة عراقية منتخبة عام 2006 برئاسة نوري المالكي، ضمت التشكيلة الحكومية وزارة خاصة بالمصالحة الوطنية واستمرت حتى عام 2010 وبعدها تحولت الى هيئة تابعة الى الحكومة، ونجحت في اوقات قصيرة من التفاوض مع فصائل مسلحة ومعارضين عراقيين في الخارج.ويشير الموقع الرسمي لهيئة المصالحة الوطنية الى المئات من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر السياسيين ورجال الدين والعشائر من السنة والشيعة والكرد وهم يمسكون أيدي بعض خلال عشرات المؤتمرات ولكنها كانت مجرد مؤتمرات سطحية لم تتمكن من الوصول الى جوهر المشكلة.ومن المفارقات ان الموقع الرسمي لهيئة المصالحة الوطنية ينشر تجارب دولية ناجحة للمصالحة تبدأ من تجربة جنوب إفريقيا مع نظام التمييز العنصري، وازمة الارجنتين بعد تخلصها من الحكم العسكري، وتجربة المغرب في انهاء الانتهاكات ضد حرية التعبير، وتجربة المصالحة في ايرلندا الشمالية، ولكنه حتى الآن لا يجد التجربة الناجحة في العراق.

غياب قيادة سنية موحدة

اولى المشكلات التي ستواجه انجاز التسوية التاريخية هي الانقسامات الداخلية التي تعصف بالتكتلات السنية والشيعية والكردية، فلم يعد الحديث ممكنا عن وجود قوة شيعية واحدة والشيء نفسه مع السنة والكرد، ولكن المعضلة الاشد هي الاحزاب السنية لأنهم نالوا النصيب الاكبر من الضرر بعد احتلال “داعش” مدنهم، وانتجت تحالفات غير مدروسة بعضها مع الشيعة والاخر مع الكرد، فهناك الحزب الاسلامي” العراقي ، وائتلاف “متحدون” بزعامة اسامة النجيفي، وجبهة “الحوار الوطني” بزعامة صالح المطلك، وحركة “الحل” بزعامة جمال الكربولي، وحزب “الوطنية(شيعة وسنة) بزعامة اياد علاوي هم الممثلون الاساسيون للسنة في العملية السياسية، ومواقفهم السياسية تشير إلى أنهم أعداء لا حلفاء،،انها معادلة معقدة!! وعلى السنة قبل الدخول في التسوية التاريخية التوحد مجددا واختيار ممثل رسمي لهم في المفاوضات التي ستكون معقدة وشاقة قبل التوصل الى توقيعها، ويتطلب تدخلا اقليميا من الدول الداعمة للسنة كالسعودية وتركيا لتوحيدهم.

قوى سياسية

وكشف المصادر عن موافقة أغلب الشخصيات والقوى السياسية السنّية على المبادرة من حيث المبدأ، لافتاً إلى أنها طلبت من “التحالف الوطني” القيام بخطوات فعلية حقيقية قبل الدخول بالتسوية، كتأجيل إقرار قانون مليشيات “الحشد الشعبي”? وإنهاء المظاهر المسلحة في الشارع العراقي وحصر السلاح بيد الدولة، فيما أكدت مصادر سياسية في أربيل،أن “أغلب الأطراف المعارضة للعملية السياسية في عراق ما بعد الاحتلال موافقة على التسوية من حيث المبدأ، لكنها رفضت أن تكون هناك ورقة تُملى عليها من قِبل التحالف الوطني الحاكم أو الحكومة،،وإنها “تريد تسوية حقيقية” “من بينها فتح ملفات الجرائم التي ارتُكبت بعد الاحتلال وما رافقها، وفتح ملف التغيير الديموغرافي في البلاد، وإعادة النظر بالدستور المكتوب في زمن الاحتلال، وأمور أخرى، واشترطت أن يكون الضامن هو مجلس الأمن الدولي في أي اتفاق تسوية وليست الأمم المتحدة”. ووفق المصدر فقد “وافقت بعض القوى المعارضة على محاسبة المتورطين بجرائم قبل الاحتلال، على أن تتم محاسبة المتورطين بجرائم بعد الاحتلال، وتكون هناك هيئة قضائية دولية تشرف على ذلك من خلال إنشاء محكمة دولية تأخذ على عاتقها إنصاف الجميع”واكدت المصادرأن “هناك حراكاً يجري في دول عربية وغربية لتوحيد خطاب الكتل السنّية وغير السنّية المعارضة للعملية السياسية الحالية، واتفاقها على موقف واحد من المبادرة-العراقيون اصبحت عندهم عقدة الأسماء حيث غالبا ما نشهد تعدد الأسماء لنفس المشروع وأن تسبب ذلك في ارتفاع كلفة المشروع والمهم عندهم الاسم الفلاني محسوب على السياسي فلان والاسم العلاني محسوب على السياسي علان وهكذا دواليك وخزينة الدولة تنفق أموال طائلة لمشاريع فاشلة غير منتجة ويبقى المال العام مهدور ويبقى الشعب شماعة الاحداث الحزبية وكأنما الشعب هو المتفرق والأحزاب متحدة!!!،والأحزاب المتنفذة في السلطة هي من زرعت الطائفية والشقاق والنفاق بين أبناء الشعب العراقي ولا تريد أن تعترف بفشلها ولذلك تتستر خلف الشعب بمكوناته وتبحث دوما عن سياسة عرجاء وتعوق دواليب النجاح والمصالحة الحقيقية ،والغاية الفعلية من هذا المشروع هو إيجاد اسم جديد للمحاصصة الحزبية بعد فشل اسمها المستحدث بعنوان التوازن السياسي وعلية ستكون التسوية وأخواتها التاريخية والسياسية والوطنية عنوان جديد للمحاصصة الحزبية والمصالحة الحزبية والمساءلة والعدالة الحزبية والشعب منها براء.