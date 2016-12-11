– December 11, 2016

ماذا يريد الرويبضة ؟ – ثامر الخفاجي

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

((ستأتي على الناس سنوات خدّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))،

قيل وما الرويبضة يا رسول الله ؟ .. قال: «الرجل التافه يتكلم في أمر العامة .

بعد خمس وثلاثين عاما من القهر والمعاناة والموت والظلم والجوع والطغيان والديكتاتورية وكل الأوصاف التي دفع مهرها العراقيون الذين آلوا على نفسهم إلا أن يبقوا تحت سماء العراق وشمسه رغم ظروف المعاناة وشظف العيش في زمن النظام المقبور استقبل العراقيون حكام الرويبضة الجدد تحت مظلة الاحتلال الأمريكي أو كما يحلو للبعض أن يسميه الفتح الأمريكي ببيت الشعر لشاعر العرب الاكبر محمد مهدي الجواهري الذي يقول فيه :

يا دجلةَ الخيرِ: قد هانت مطامحُنا

حتى لأدنى طِماحِ غيرُ مضمون

ظنا منهم أن هؤلاء الفاتحين الجدد سيحققون احلامهم الوردية في العيش الرغيد والكريم وسيلونون حياة العراقيين بألوان شعاراتهم وألوان رايات أحزابهم وطوائفهم وانتماءاتهم التي تحمل كل ألوان الطيف الشمسي وتزيد . ولكن سرعان ما تبددت أحلامهم عندما انكشف للعراقيين زيفهم وأنهم لم يكونوا بعيدين عن تلك الأوصاف التي نعت بها الحكم الصدامي البغيض . فبعد ثلاثة عشر عاما من القهر والمعاناة والظلم والجوع وانهيار الأمن والفساد ونقص الخدمات وكثرة السراق والاستثمارات اللامثمرة والتي أثمرت في جيوبهم فقط والانكى من هذا كله سقوط ثلث العراق بيد عصابات داعش الإجرامية ومن يساندهم من سياسي الرويبضة أصحاب الشعار المعروف ( قدم هنا وقدم هناك ) والوجوه نفسها تزاور في زوايا ومرافق السلطة طيلة هذه الحقبة الزمنية التي دفع ثمنها العراقيون باهضا في الارواح والممتلكات لا زالت هذه الوجوه نفسها تتحكم بمصير العباد والبلاد ، لتطل علينا بين فترة واخرى بمشاريع وقوانين لا تغني ولا تسمن من جوع بعد كل خيبة ليدسوا رؤوسهم في التراب ليواروا سوءاتهم بعد أن انكشفت للقاصي والداني بمشروع قانون يقره نواب العوائل والعشائر والاقطاعيات لشعب فقد أبسط مقومات الحياة الكريمة وهو الأغنى في العالم فكرا وأرضا وبميزانيات انفجارية يسيل لها لعاب الدول الكبرى . فبعد قانون تحريم بيع الخمور (وليس شربها) بذريعة تعارضه وأحكام الشريعة الإسلامية يطلون علينا بمشروع قانون العشائر . والسؤال أولا إلى أصحاب النيافة والقداسة في مجلس نواب العوائل والعشائر من المتأسلمين ألا يتعارض هذا والشريعة الإسلامية التي رفعت شعار القضاء على القبلية وأن يكون الولاء للإسلام فقط ؟ الم يقتل الأخ أخاه والابن أباه ولاء للإسلام ؟

من حق الإنسان أن يعتز بعشيرته وانتمائه لكن لا بد أن يكون الولاء للوطن أولا. والسؤال الثاني إلى من يسمون أنفسهم علمانيون وليبراليون أين أنتم من الدولة المدنية إذا عدنا لحكم القبيلة ؟

أليس الأولى بنواب الرويبضة أن يقروا القوانين التي تهم الشارع العراقي وتثبت أركان الدولة العراقية وتحمي سيادتها التي أصبح يتطاول عليها من هب ودب وما أكثرها، ولمصلحة من يقر قانون كهذا ؟

الذي قد يحدث شرخا كبيرا في البنية الاجتماعية . ولا ادري قد يأتي يوم يقرون فيه قانونا للعبة المحيبس …. أو صراع الديكة من يدري !!؟

واخيرا اقول ها هو حال العراقيين يقول :

ذهب الحمار بأم عمر

فلا رجعت ولارجع الحمار

ليعودوا يرددون قول شاعرهم الكبير الجواهري بعد أن خاب ظنهم في البيت الأول ليقولوا :

يا دجلة الخير ما هانت مطامحُنا

كما زعمنا ولم نصدقك في الخبر