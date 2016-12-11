– December 11, 2016

حرامات العمر ينقضي بساع – ظافر قاسم آل نوفة

احيانا تجذبنا شاشات التلفاز لاوقات ليست بالقليلة وتحديدا عندما يكون الوضع العام متوترا وما اكثرها هذه الايام بل والسنين التي انقضت ، ومهما حاولنا الهروب والتملص من واقعنا المزري ما ان نستمع او نشاهد قناة تعرض لنا اخبارا جديدة او صورا حديثة نهرع مسرعين الى قائمة ادخال القنوات الجديدة لهضم ما يعرض فيها لتكون وجبة دسمة في النقاش والجدال في العمل والشارع والمقهى …..الخ .فضولنا قادنا لخوض هذه التجربة وقد اجدنا نظام ادخال القنوات الجديدة بإتقان ، وانبهرنا بما تعرضه هذه القناة الجديدة وأسلوبها في كسب اكبر عدد من المشاهدين ،ولكن اكثر ما شدنا اليها هي الاغاني التي ابحرت بنا في موجات الماضي وحنينه ومنها اغنية :

(حرامات العمر من ينكضي بساع ) حرامات …… حرامات

نحن لا نملك السلطة القضائية لكي نحاكم المطرب او كاتب الاغنية ب(الاثر الرجعي) حسب ما شيعت هذه (الموضة) في حاضرنا لا سمح الله ، وإنما احببنا مجاراته ان اجيز لنا ذلك .لماذا التحسر يا سيدي المطرب على هذا العمر وعلى انقضاء سنيه ، وعذرا لك وللكاتب فقد عشتم حياتكم في زمن ممكن التحسر عليه حيث النية الصافية ما زالت ماركتها معروضة في اسواق (الحياة) ، والصداقة الصادقة بدون مصالح كانت متعايشة بيننا بسلام ولم تنقرض حالها حال (الديناصورات) ان صحت روايتها ، والجار يقدس حرمة جاره ولا يساومه عند مشاجرة الاطفال عقب خسارة الكرات الزجاجية (الدعبل) كنظام البيوع القديمة (المقايضة) ، وإغاثة الملهوف كانت نبراسا يقتدي به القاصي والداني والصغير والكبير وان مازلت بقاياها معلقة بخيوط هي اوهن من خيوط العنكبوت ، كان احترام الكبير يدخل ضمن منظومة الواجبات الدينية التي يؤثم تاركها اصبحت اليوم (انت شعليك) هي اللفظ البديل او المرادفة من قاموس (الديمقراطيات) والحريات المتفسخة .

قد يظن البعض اننا اقتصرنا على مشاهدة الكاس الفارغة فقط ولم نشاهد النصف الممتلئ منه وربما هو كذلك في النظريات التصورية ، ولكن نزولنا لواقع حالنا وما نشاهده من اعمال لا داعي لذكرها لكي لا نضيف ألما اخر الى المجموعة المتكاملة من الالام والأوجاع والمرصوصة بانتظام في مكتباتنا الواقعية ، اضافة الى تجنبنا مسالة (القيل والقال وكثرة السؤال) …….

بدأت تتعالى أصوات من داخلنا مفادها (هو عمريش ونعيشه) وبعبارة اخرى بدا البعض ينزل اللعنة عليه ……..

عموما الاغنية كانت رائعة (حرامات العمر من ينكضي بساع)

حرامات ….حرامات ..