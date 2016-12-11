– December 11, 2016

إلى الوراء در – معاذ عبد الرحيم

الدول التي سبقتنا بالتأسيس والدول التي لحقتنا تتقدم وتسير بخطى منسارعة الى الامام ونحن بفضل حكامنا الاماجد نعود القهقرى الى الوراءٍٍ وذلك باتخاذهم اجراءات رجعية مخالفة لقوانين الدولة المدنية التي يريدها الشعب ومن بينها محاولة تشريع قانون العشائر الذي طرحته الحكومة امام مجلس النواب ليبصم عليه على طريقة موافقين ليذكرونا بالمجلس الوطني ايام حكم صدام حسين وبمجلس النواب ايام الحكم الملكي وعلينا يهذه المناسبة المؤلمة ان نتذكر ثورة 14 تموز عندما بادرت حكومة الزعيم عبدالكريم قاسم الى الغاء قانون العشائر واعطت للقوانين المدنية تسميتها وعززت السلطة القضائية التي قضت على المنازعات العشائرية وعلى جميع التقاليد الرجعية التي كانت سيفا مسلطا على رقاب الفلاحين والمزارعين والمراة الريفية بالذات التي كانت الاعراف العشائرية تتلاعب بمصيرها وتنغص حياتها عن طريق عادات الفصل العشائري والنهوة وزواج الكصة بكصة ةالتهجير وغير ذلك من العادات والتقاليد المخالفة للقوانين المدنية وللشرائع الاسلامية .

وليس بخاف على كل مسلم بان الدين الاسلامي كانت من بواكير اعماله وتجلياته القضاء عل العصبية القبلية واحترام المرأة التي نزلت بشأنها ايات مطهرات تؤكد حقوقها وتحث على حسن تعامل الرجل معها سواء كان هذا الرجل زوجها او ابنها ويريدنا حكام اليوم ومجلس نوابهم ان نتنكر لما جاءت به الاديان السماوية والقوانين المدنية ونضع الى جانب السلطات الثلاث السلطة العشائرية وما يتبعها من امتيازات مالية وحمايات وسيارات ومكاتب ونفقات ولبس بعيدا ان يعالج الشيخ على حساب الدولة اذا ما اصابته نزل صدرية او اية عوارض صحية اخرى قي وقت تخوض فيه قواتنا البطلة حربا ضروسا ضد عصابات داعش الارهابية وهي احوج ما تكون الى المال والسلاح ناهيكم عن ملايين النازحين في الداخل والخارج الذين يعيشون باسوء الاحوال,وهم ينتظرون بين يوم واخر ان تلتف اليهم حكومتنا الرشيدة وتغطي احتياجاتهم الضرورية خاصة اولئك الذين يعيشون في خيام مهلهلة تحت موجات البر القارص ويفتقرون الى الغذاء والدواء. وقد اشارت بعض وسائل الاعلام الى ان الدكتور فؤاد معصوم سيضع يده على قانون العشائر المقترح وليس من المستبعد ان يرفضه تلبية لنداء جماهير الشعب التي خذلها مجلس النواب في محاولة اكثرية اعضائه تشريع هذا القانون المنافي لحرية الشعب وكأن نوابنا الاشاوس يمثل كل منهم عشيرته لا المواطنين الذين منحوه ثقتهم واثبتوا يقينا ان لا علاقة لهم بالشعب وناخبيهم وكل ما يهمهم تطمين مصالحهم وتوفير رغباتهم الشخصية عن طريق الاثراء غير المشروع ولضمان تأييد شيوخ العشائر لهم بالانتخابات القادمة وعند ذاك سيمسك هؤلاء بتلابيبهم بحكم القانون الذي يريدون تشريعه واملنا كبير برئيس الجمهورية السياسي المحنك والذي سبق ووقف الى جانب رفيقه مام جلال في احلك الظروف ان يكمل خطواته التقدمية برفض قانون العشائرالمقترح واحياء القوانين المدنية واعادة الهيبة للدولة التي يراد لها ان تصبح هباء منثورا على ايدي من لايخافون الله ولا يحترمون ارادة وتطلعات شعبهم .