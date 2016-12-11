– December 11, 2016

العراق شاهد على التاريخ – خالد محسن الروضان

كان العراق ولايزال وسيبقى الى الابد وارث الامة وحضارتها وثقافتها، وارث ثوراتها ونضالها وتاريخها لتحرير الانسان من العبودية برؤية الانسانية الثورية الشاملة، النابعة من وحدة التاريخ البشري، واهبا نضاله للاطياف والاجناس كافة على اختلاف ألوانها وتعدد طبقاتها وتناقض رؤاها. هذا الارث الحضاري الذي مزق رؤية الموت والظلام التي فرضت على العراق من الاخرين، ليعيش مظاهر الضعف التي تحيط به من كل جانب، بهجرة اهله، وجفاف مائه، وانهاء حدائقه واحتضار لغاته وارضه ونخيله، العراق لم يقبل (العبودية والذل) لان تاريخه الازلي تاريخ محمد (صلى الله عليه واله وسلم) وعلي والحسين (عليهم السلام).. ولأن نضاله نضال ابي ذر وعمار وعبد الله ابن مسعود وحجر بن عدي وغيرهم ممن نالوا الشهادة من اجل (الحياة) والبقاء. العراق لم يجزء ويشطر لأنه قوي الشكيمة، ثابت العزم لا يسكت على الظلم والتسلط والاستعباد وشعب العراق كما وصفهم القرأن الكريم (عباد لنا اولي بأس شديد) قال تعالى (وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا (4) فاذا جاء وعد اولا هما بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا (5) (4) (5) الاسراء) العراق البلد الصعب الذي يعرفه الجميع من المحيط الى الخليج يبقى شامخاً رغم شراسة الحقد ومصادرة الحريات واغتصاب الحقوق وهيمنة العنف والارهاب ورغم انهيار قواعد التغيير واستسلام قياداته السياسية الراهنة التي استحوذت عليها سلطة المال والمنافع فمنعتها من رؤية الحقيقة. العراق احتل عام 2003 لكن شعبه لم يحتل، هاجر الناس لكن لم يستحوذ على ذاكرتهم، ازيلت الحدائق لكن من يستطيع ازالة الماء والهواء والارض والسماء، صحيح ان معطيات التغيير صودرت، وصحيح ان قواعد الفكر العقائدي العربي حوربت وصحيح ان السياسة تحولت الى خداع وتضليل، وصحيح ان سيوف التقويم بيد الجلادين (المحتل واعوانه)، ولكن ليس بصحيح انها زهقت وذهبت الرياح بمبادئ الحب والبقاء والتعايش والاخاء في ارض العراق الواحد. لم (يقسم العراق) لانه يحمل رسالة الانبياء، وعقيدة الاولياء، ومكلف تاريخياً بتراثه الحضاري ونضاله الثوري ليكون شاهد على التاريخ بأرثه، انه وارث الحياة وانه المسؤول عن خلق امة تكون شاهدة على نفسها باختيار الطريق الذي تراه ممثلاً للحياة.. قال تعالى (وكذالك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) (142) البقرة