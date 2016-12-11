– December 11, 2016

إطلالة

المدرس أب.. مجيد حداد نموذجاً – حسين الجاف

بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2016 – 2017 لا يسعني كتربوي قضى في خدمة العملية التربوي نحو (44) سنة ونصف الا وان اتقدم بأزكى التهاني واطيب التبريكات الى اخوتي وابنائي منتسبي العملية التربوية العراقية.. الذين يؤدون اليوم وفي ظل هذه الظروف الامنية والاقتصادية رسالتهم المقدمسة بحرص وكفاءة عاليتين.. وهذا الكلام لا يشمل الذين يتقاعسون في تنفيذ مهامهم او يبتزون طلبتهم او يحاولون بأية طريقة من الطرق التربح غير المشروع من جيوب الطلبة واولياء امورهم.. على اية حال هذه النماذج مرفوضة ديناً واخلاقاً ووطنية.. وما تقوم به من مخالفات تدخل ممن طائله المساءلة القانونية.

على اية حال.. نحن نأمل ان يكون الحس الوطني والشعور بالمسؤولية التربوية رادعا للنفر القليل الذي اشرنا اليه. للتراجع عن غايتهم والعمل بضمير واخلاص لتربية الناشئة على القيم الحميدة الوطنية والاخلاقية بما يرضي الله والوطن والضمير.

ولاشك ان وطناً عظيماً مثل العراق الذي هو ومنذ فجر التاريخ كان مهداً للحضارة البشرية ووطناً للحرف الاول والعملة الاولى وقوانين حفظ حقوق البشر الاولى ، هو كنز الابداع وموطن الكفاءات والنخب الكفؤة المخلصة. وما دمنا بصدد الحديث عن العلم والتعليم والمعلمين فلا بئس من الاشارة الى احد النماذج التعليمية الفذة المخلصة في محافظة اربيل. مؤكدين على القول المأثور (لو خليت قلبت) ولنرى احد الطلبة من تلك المحافظة.. متحدثاً عن احد المدرسين الافذاد الذي قدم لهم خدمة لن ينسوها وهو يعيش اجواء مناسبة شخصية سعيدة.

روى لي المرحوم المهندس كاكه احمد (من كويسنجق) ان مدرس اللغة الانكليزية الشهير (مجيد حداد) في المحافظة وهو بالمناسبة شاعر مبدع وشخصية ثقافية معروفة.. وقد كتب العديد من القصائد والاغاني لكبار مطربي الاذاعة والتلفزيون الكورديين في الستينات ومنها اغنية (امير كم) الذائعة جداً بصوت المطرب المرحوم فؤاد احمد ومعناها (اميرتي).

على اية حال.. ذكر المرحوم المهندس لي.. بانه في بداية العام الدراسي (1970- 1971) تبدل منهج اللغة الانكليزية طريقة الـ (Direct Metod) اي الطريقة المباشرة الى طريقة الـ ((structural Approach اي الطريقة القواعدية. وعلى الرغم من الجهد المضني الذي بذله مدرسهم الكفوء الاستاذ (مجيد حداد) في تقريب المادة اللغوية الاجنبية الى افهام تلاميذه وانهاء المنهج المقرر ضمن السقف الزمني المقرر في بداية شهر مايس: الا انه وبعد ان دخل الطلبة في عطلة ما قبل امتحان البكالوريا للتفرغ والاستعداد ومراجعة المناهج في البيت استعداداً للامتحان.. غير ان طلبة الصف السادس في مادة اللغة الانكليزية شعراً بحاجة الى تدريب اكثر على المادة الجديدة لاستيعابها بشكل كامل.. فذهبوا الى مدير اعدادية اربيل التي كانوا يدرسون فيها وقالوا للمدير بصوت واحد:

استاذنا العزيز.. نحن بحاجة الى كم محاضرة لغرض ضبط المادة في اللغة الانكليزية كونها جديدة ويطبق منهجها علينا لاول مرة هذا العام.. فالرجاء الاتصال بالاستاذ مجيد حداد للغرض المذكور؟

فضحك المدير من مطلبهم هذا قائلاً:

الم يبذل الاستاذ مجيد الجهد المطلوب لافهامكم

قال الطلبة: نعم استاذنا العزيز فلم يقصر الرجل مطلقاً ولكننا نشعر بحاجة الى تدريب اكثر فقال لهم: اولادي الاعزاء ومن ين أأتي لكم بالاستاذ مجيد الان؟

وهنا فوجئوا بهذا الرد وقالوا للمدير:

استاذ اين هو الان.. هل سافر الى خارج العراق؟

فقال لهم: لا بل ان الرجل لم يغادر هذه المحافظة؟

فقالوا للمدير: وابن هو اذن الان؟

اجاب المدير: انه يمضي فترة شهر العسل في شقلاوة فقد تزوج امس.

وقبل ان يشعروا الطلبة بالاحباط استرسل المدير في حديثه قائلاً:

ولكن سوف اتصل بالفندق الذي يمضي فيه شهر العسل في قضاء شقلاوة.. عله ياتي لنجدتكم.. فقد اعطاني الرجل رقم هاتف الفندق.. تحسبا لاي مستجدات وهنا.. غمر السرور وجوه الطلبة.. عندما اتصل المدير بالمدرس المخلص المذكور وابلغه بحاجة طلبته الى عمله ونجدته.

فأجابه المدرس: حاضر وسأكون عندكم خلال ساعة باذن الله؟

وهكذا جاء المدرس المخلص وهو عريس وقدم لهم درساً.. ظل في ذاكرتهم لفترة طويلة.. بل كان الرجل يأتي كل يوم صباحاً والمدرسة مظلمة.. ويلقى محاضرة لمدة ساعتين على الاقل.. ويرجع الى شقلاوة لاستئناف رحلة شهر عسله هكذا كان الرجال من عمالقة العمل التربوي فيما مضى.. رحمهم الله.

الا هل بلغت اللهم فأشهد