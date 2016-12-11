– December 11, 2016

مات كاسترو وحزن العرب – حسين علي الحمداني

لا أنكر إن كاسترو شخصية شغلتنا كثيرا منذ مؤتمر هافانا لعدم الانحياز عام 1979 وكان حينها كاسترو خصما لأمريكا التي لم نكن نعرف عنها سوى إنها ( إمبريالية) دون أن نعرف معنى لهذا المصطلح آنذاك.قبل أيام مات كاسترو،حزن الكثير من العرب على رحيل كاسترو أكثر من حزن أبناء كوبا أنفسهم الذين ربما فرحوا بوفاة الرجل وإن لم يغادروا حقبته بحكم نظام الوراثة المتبع في النظم الثورية التي استلذت السلطة وأصبح الحاكم(نصف اله).

وبحكم صفحتي على الفيسبوك والتي تضم مجموعة من ألأصدقاء من مختلف البلدان العربية وأغلبهم(نعى)كاسترو الذي قاد كوبا للحرية،والكثير من الذين نعوا كاسترو تظاهروا ضد بن علي في تونس وقالوا له إرحل،واعتصموا في ميدان التحرير في مصر حتى رحل مبارك، وفرحوا في نهاية القذافي،وكانوا ضد علي عبد الله صالح في اليمن،وضد نظام توريث بشار الأسد الحكم عن أبيه،ومن الذين نعوا كاسترو من أبناء العراق من سجن وعذب في زمن صدام،لم أجد من فكر مليا كيف يمكن لرجل أن يحكم لأكثر من نصف قرن إن لم يكن دكتاتورا بامتياز،حملت أفكاري هذه ونشرتها في منشور صغير على صفحتي الشخصية،لم أقل شيئا سوى إنني عملت مقارنة بسيطة بين كاسترو كوبا(وكاسترو مصر وليبيا وتونس والعراق واليمن)كانت ردود الفعل متوقعة جدا،غضب سلمي،وتكفير فكري وتعليق يقول صاحبه:وكيف يحق لك أن تصف كاسترو بالدكتاتور.وكأنه يقول لي إن أبناء كوبا(بايعوا كاسترو مدى الحياة)،وجدت نفسي أمام استنتاج إننا نتدخل في شؤون الآخرين،لو كان الكوبيون يفهمون العربية لشتمونا لأننا ربما نمجد( طاغيتهم)ولا أظن إن هنالك شعب في العالم يحب(حاكمه الأبدي)ربما الإنكليز يحبون الملكة التي لا تحكمهم بل رمز ليس إلا ، عكس ملوك العرب الذين يملكون ويحكمون ويقطعون الأعناق والأرزاق .وفي المقابل ربما كان كاسترو رجلا طيبا وخدم كوبا التي انعزلت عن العالم منذ خمسينيات القرن الماضي وأحدث موديل سيارة فيها هو موديل 1960 ،هذا ليس هو المهم، بل الأهم إن كاسترو لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد ربما يتشارك مع الكثير من الحكام العرب بالسيجار الكوبي الذي يعد الأكثر استخداما من قبل حكامنا القدماء وحتى الجدد منهم يشربون ذلك السيجار يقال إنه يلف على سيقان النساء الكوبيات ليمنحه طعما آخر يختلف عن السجائر التي يدخنها المواطن العادي.في خضم هذا ألاستنتاج وجدت إننا في العراق ظلمنا كثيرا من الأخوة العرب الذين حملونا وزر سقوط صدام ولم يحملوا صدام نفسه خسارته لكل الحروب بما فيها الحرب الأخيرة التي يقول أحد ألأصدقاء العرب إن أمريكا لم تسقط صدام بل احتلت العراق فقط . تذكرت هذا القول وأنا لا زلت أعطي اعجابات لقوائم(نعي الزعيم كاسترو)خشية أن(يزعل)أصدقائي العرب ويحذفونني من قائمة أصدقائهم وأصبح بلا أصدقاء.