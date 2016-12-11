– December 11, 2016

ولد الهدى فالكائنات ضياء – عبدالفتاح عواد مطر النعيمي

*… في الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام يحتفل العالم الإسلامي ، قاطبة، بذكرى عزيزة وغالية على قلوب كل المسلمين … ذكرى مولد فخر الكائنات ، نبي و رسول الإسلام والمسلمين .. (النبي .. الرسول – محمد بن عبد الله-) صلى الله عليه وسلم .. نبي ورسول الإنسانية ، ورسالته الإسلامية العظيمة الخالدة .. في تأريخ النبوة ، التي حملها الى البشرية قاطبة ، فأحدث تحولاً خطيرا ً وهائلا ً في مسيرة ومستقبل وحياة مجتمع وشعوب الجزيرة العربية ، وما جاورها من الشعوب والنظم التي كانت قائمة وسائدة آنذاك ، لتسري مثل (النار في الهشيم) إلى العالم قاطبة وهي تحمل قيم الإسلامية والإسلام ، ورسالة الإسلام والمحبة والعفو والتعايش السلمي بين البشر ، مبشرا ً بالدستور العظيم ، الذي انزله الله سبحانه وتعالى بواسطة (الرسول الأمين – جبريل) إلا هو (القرآن) الكريم ، ليكون ويصبح طريقة وبصيرة للإسلام القويم ونشر مبادئ – الحق-العدالة-المساواة-بين الإنسان وأخيه الإنسان ، في الدين وفي الإنسانية ، ونبذ العادات … والتقاليد والأحكام الجاهلية ، وعاداتهم (الظلامية) الاجتماعية والدينية ، التعبدية في عبادة الأوثان والأصنام ، وغيرها من التقاليد الجاهلية البالية التي كانت تسود المجتمعات القبلية … والعشائرية والتجمعات السكانية في كافة أنحاء الجزيرة العربية وما جاورها من البشر .

*… فـفي مثل هذه الأيام البهيجة المفرحة (ولد الهدى) وسطعت شمس (النبوة) -الصادقة المنيرة ، وتبدد الظلام ، ظلام الجاهلية وتنشر النور ، مبشرة بفجر ميلاد النبوة الحقة .. ميلاد شخصية إنسانية فذة تحمل كل صفات النبوة والرسالة ، (الدستور-القرآن الكريم) ، والسنة (المحمدية) ، يد بيضاء لرجل عظيم وكريم بخلقه وأمانته وعظمة سيرته وشخصيته ، المؤثرة في حياة الناس والشعوب والأمم ، انه :(الرسول .. النبي..الأمين .. خاتم الأنبياء والرسول … محمد بن عبدالله ) ، صلى الله عليه وسلم .

*… هذه الشخصية المفكرة العبقرية التأريخية الرائعة ، ستبقى على مدى كل العصور والأزمان والدهور ، شمس ساطعة ونور يبدد الظلام (أنه -محمد -والرسالة الإسلامية- القرآن الكريم) :وما حمله من قيم وخلق قويم ، (وإنك على خلق عظيم) ، هذا الدين الذي جاء بنشره وهو يحمله (وهنا ً على وهن، وعذاب .. بعد عذاب .. وحصار وآلآم من أجل نشر الدين الإسلامي , والقبول به (دينا ً ومصيرا ً) وحياة جديدة وفق قوانين ورسالة السماء (إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون) …

*… إنه النبي … الرسول (محمد الأمين) الذي جعل الله سبحانه وتعالى على يد ، مبعوثه بالحق ، رسولنا ، أن ينشئ ويبني ويكون أكبر وأعظم دولة في كل مراحل ومسيرة الأمم والتأريخ ، هي بناء وقيام (الدولة الإسلامية-العظيمة) ، والتي نمت واتسعت في زمن الفتوحات الإسلامية ، على عهد (الخلفاء الراشدون) رض – كما أستطاع فجر الإسلام ودولته الإسلامية ، أن تحطم وتنتصر على اكبر إمبراطوريات في التأريخ ، آنذاك ، هي (الإمبراطورية الرومانية -والإمبراطورية الفارسية) . لتصبح الدولة الإسلامية التي أنشئها ووضع أسسها القويم ، ورسالتها الإنسانية (الرسول الأعظم-محمد-) ، شمس … ساطعة ، تبدد الظلام والظلم في مشارق ومغارب الأرض ، من الجزيرة العربية . التي كانت غارقة في الجهل والظلام والتخلف ، إلى المغرب العربي وشمال أفريقيا وليبيريا -اسبانيا والبرتغال ، والى الصين ودول -وشعوب وسط أسيا واندونيسيا ، وجنوب شرق أسيا .. وغيرها من بقاع العالم .

*… ليصبح ذكرى مولد الرسول الأعظم ، في كل يوم من الثاني عشر من شهر ربيع الاول (كرنفالا ً) احتفاليا ً بمولده تحت شعار (محمد قدوتنا) .. وقد دخل واعتنق الإسلام الملايين من البشر بغض النظر عن اللون واللغة والجغرافية والأرض ، دخلوا تحت راية الإسلام … ودستوره – القرآن الكريم ، وحبهم ، لقائدنا وملهمنا نبينا ورسولنا ، الشخصية المحمدية الفذة (محمد بن عبدالله) صلى الله عليه وسلم.

.. وستبقى ذكرى عيد مولده ، خالدة مادامت البشرية باقية والأرض تدور والإسلام شمسها ، ومحمد رسولنا ونبينا وقدوتنا.