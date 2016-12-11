– December 11, 2016

أين العقول العراقية ؟ – عبد الكاظم محمد حسون

ما أكثر العقول العراقية الجبارة في شتى مجالات الحياة العلمية والفنية والأدبية والعسكرية ،وهذا ليس غريب عن ابناء الرافدين حيث التاريخ القديم والحضارة الكبيرة والشاخصة آثارها لهذا التاريخ ، العراقيون هم أول من اخترع العجلة وهي من صنع السومرين في الألفية الخامسة قبل الميلاد ، وهم أول من اخترع الكتابة قبل الميلاد بخمسة آلاف سنة ، وأول قانون ظهر لأول مرة في العراق هي مسلة حمورابي وهو الملك السادس في بابل وكان تاريخها في سنة 1790 قبل الميلاد ، وأول ملحمة تاريخية يشهد لها العالم هي ملحمة جلجامش وهي نتاج سومري وجد في مكان يعتبر مكتبة الملك الاشوري اشوربانبيال في نينوى ، وهي أقدم واول قصة يكتبها الإنسان منذ الأزل وهي موجودة في المتحف البريطاني حاليا ، ان العقل العراقي متميز في الإبداع ،وهو سريع البديهية والذكاء والعراق لا يخلو من العلماء ، فهم موجودون في كل المحافل العالمية في مجالات الطب والهندسة والتعليم والبحث العلمي و الحاسوب وفي مجال الأدب والفن إلا أن هذه العقول لم تجد لها اهتمام في وطنها العراق منذ عقود ،وعانت هذه الفئة المتميزة حالة من الإقصاء والتهميش وعدم أعطاءها الموقع والاهتمام الذي تستحقه فعانت من الاضطهاد ايام الحكم الدكتاتوري حيث تعمل تحت ظروف قاسية وقبضة حديدية وكانت تعاني من القهر والضغط النفسي والخوف خاصة في البرامج التي كانت ترسمها السلطة لتحقيق إنجازات علمية تثبت كيان السلطة وقوتها مثل الاسلحة المحرمة دوليا او المنشآت التي تنتج اسلحة او ذخيرة في ظروف الحرب تحت قيادات جاهلة لا تحترم هذه العقول ولا توجد فرصة للتنافس الشريف على المراكز والمسؤوليات ، كما ان بعض العقول عملت بنجاح ضمن مجال البحث العلمي في مجال الطب والصناعة والزراعة إلا أن تلك البحوث لم تأخذ طريقها في التطبيق للظروف الشاذة التي مر بها البلد من حروب وحصار ، وأن هنالك العديد من هذه العقول والكفاءات قد غيبت إلى الأبد بسبب عدم مولاة الأنظمة ومعارضتها لها ، وهم كثير من الأساتذة والأطباء والمهندسين والادباء والفنانين وقسم منهم هاجر بشكل قسري خوف من البطش او لعدم وجود حياة كريمة تتلائم مع قابليتهم ومؤهلاتهم العلمية ، فنتشروا في أرض الله الواسعة ووجدوا من يرحب بهم في تلك البلدان ، لأنهم طاقات خلاقة أصبحت بعد وقت لا تستغني عنهم تلك البلدان خاصة في أوربا وبريطانيا وأمريكا ، وعلى الرغم من حاجة البلد حاليا الى تلك الطاقات للنهوض به الى بر الامان في مجال الاقتصاد والصناعة والنقل والزراعة والخدمات والبحوث والتعليم ، نجد انه لا توجد مثل هذه الفرصة لعودتهم ولا توجد فرصة كذلك لمثل تلك الطاقات الموجودة داخل البلد للعمل في المواقع التي يستحقونها بل ان مثل تلك الطاقات قد غادرت البلد على مضض لكونها مجبرة والحسرة تأكلها لترك البلد للإحساس بالغربة خارجه ، والبعض الآن في الشروع للمغادرة عند توفر الفرصة المناسبة، وهي تبحث عن تحقيق حلمها في اجاد العمل المناسب او الشعور بالاحترام والامان الذي تفقده داخل أسوار بلدها ، حيث غاب العدل في ظرف سياسي أصبحت فيه الأحزاب السياسية هى التي تدير مفاصل الدول بكاملها دون استثناء عن طريق اتباعها على الرغم من عدم وجود المؤهلات العلمية لديهم الا ما ندر لادارة الاختصاصات المطلوبة والمراكز الحساسة وأصبح المثل الشعبي العراقي (كل من صخم وجه كال انا حداد ) هو الدارج ، والنتيجة هذا التخبط وعدم وضوح الرؤى والبرامج التي لا تعزز مسيرة العراق العلمية والاقتصادية ، هذا البلد الغني في موارده المادية والبشرية أصبح غارق في التخلف والفساد سبقته دول كانت متخلفة عنه الكثيرا ، أن العراق أصبح شبه فارغ من تلك العقول اليوم بين الرحيل الأبدي والهجرة والانعزال، ولا توجد أي محاولة جادة لإعادتها الى الواقع بسبب ضعف المستوى التعليمي والبحث العلمي وانتهاء الصناعة الوطنية والزراعة والاعتماد على المستورد وانعدام المنافسة الشريفة في مجال الحصول على المواقع الحساسة مثل إدارة الجامعات والكليات والمعاهد العلمية والمراكز الاختصاصية في الطب والهندسة والتجارة والنقل والمواصلات والخدمات وظاهرة تزوير الشهادات او الحصول عليها من جامعات غير معترف بها لانخفاض المستوى العلمي فيها كل ذلك اسهم في غياب العقول العراقية في بلدي .