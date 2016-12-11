– December 11, 2016

تظاهرات وفوضى تهيمنان على زيارة رئيس دولة القانون إلى الجنوب

المالكي يدعو إلى حفظ هيبة الدولة في البصرة

بغداد – الزمان

أنهى رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي أمس

زيارته إلى البصرة وذي قار بالدعوة إلى (حماية أمن ومصالح المواطنين)، مبدياً قلقه ازاء ما وصفه

بـ(استفحال نشاط العصابات والميليشيات الخارجة عن القانون في البصرة).وبحسب بيان لمكتبه فقد اختتم

المالكي جولته إلى جنوب البلاد التي بدأها الخميس الماضي وشملت محافظتي ذي قار والبصرة، وعاد إلى

بغداد صباح امس . وقد التقى خلال الجولة بـ(عدد من الشخصيات السياسية والأمنية، بالإضافة إلى شيوخ

العشائر والوجهاء، وأطلع على الواقع الخدمي والأمني للمحافظتين).ونقل البيان عنه تأكيده(ضرورة الإرتقاء

بهما من أجل تقديم أفصل الخدمات لأهليهما)، معرباً عن(قلقه من استفحال نشاط العصابات والمليشيات

الخارجة عن القانون في محافظة البصرة، والذي من شأنه إضعاف عمل الأجهزة الأمنية وتقويض دورها في

حفظ الأمن).ودعا المالكي إلى (حماية أمن ومصالح المواطنين في هذه المحافظات وحفظ هيبة الدولة وسلطة

القانون والمصالح العامة)، مشيداً بـ(مواقف الجماهير وولائهم وتفاعلهم ورفضهم للسلوك غير القانوني

والمنافي للقانون وآداب الإستفادة من الحرية والديمقراطية)، في اشارة الى مظاهر الرفض الذي ابداها

مواطنون لزيارته وخروجهم بتظاهرات رافضة . واثارت جولة المالكي جدلاً شعبياً ورافقتها تظاهرات منددة

بالزيارة كما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديوية ظهر فيها محتجون على

الزيارة وهم يعبرون عن رفضهم لزيارة المالكي الى محافظاتهم محمّلين اياه مسؤولية التراجع الامني

والاقتصادي الذي يعانيه العراق اليوم وسقوط الموصل بيد تنظيم داعش . وادت الاحداث التي رافقت الجولة

الى تأجيل مؤتمر عشائري كان يعتزم المالكي عقده في ميسان .وفي تطور لافت، قام مسلحون مجهولون

باطلاق عيارات نارية قرب منزل النائب عن محافظة البصرة والقيادي في حزب الدعوة عامر الخزاعي،

الواقع في دور النفط ضمن مركز المحافظة، من دون أي إصابات. وكان شهود عيان قد ذكروا في وقت سابق

ان نائبا في البرلمان عن كتلة دولة القانون (اطلق النار على متظاهرين على المتظاهرين امام المركز الثقافي

النفطي في مدينة البصرة، واصاب احد المتظاهرين)، مؤكدين ان (النائب بدأ باطلاق النار على متظاهرين

حاولوا اقتحام ودخول المركز الذي كان يشهد مهرجان المالكي، معتقدين ان الاخير موجود في الداخل).

وبحسب الشهود، فقد اصيب احد المتظاهرين جراء الحادث. ولم يتسن لـ(الزمان) التأكد من صحة التقارير

المذكورة من مصدر محايد.في هذه الاثناء، ابدى مواطنون رفضهم للأحداث التي شهدتها الزيارة وتنظيم

تظاهرات مناهضة لها، مؤكدين ان (العراق اليوم في غنى عن مثل هذه الاحداث الجانبية التي قد تجر الى

تطورات اكبر ، فيما ينزف ابناؤنا دماءهم على ارض نينوى من اجل تحرير الموصل من تنظيم داعش)،

مشيرين الى ان(هذا التنظيم الذي تجاوز على مقدسات وحرم واراضي واهالي العراق هو المستفيد الوحيد من

مثل هذه الامور وتطوراتها). واكدوا في احاديث لـ(الزمان) ان (مظاهر الرفض التي ابداها البعض لزيارة

المالكي تعبر عن ازدراء لهيبة الدولة من خلال الاساءة الى نائب رئيس الجمهورية )، مضيفين ان(هناك

وسائل اكثر تحضراً وأكثر قبولاً لدى الجميع يمكن اللجوء اليها لإبداء حالة عدم الرضا عن اية سياسات

سابقة او لاحقة من دون اللجوء الى ظاهرة التحشد والتظاهر ، التي يمكن للعدو ان يستثمرها بإحداث بلبلة او

تفجيرات تستهدف التجمعات البشرية).

واعرب المواطنون عن قلقهم من ان (يتكرر الامر نفسه في

مناسبات مقبلة ما قد يؤدي الى منزلق خطير وانفلات لايمكن السيطرة عليه)، مشيرين الى ان (مثل هذه

الزيارات ينبغي ان تخرج بنتائج تنفع اهالي تلك المحافظات الذين يعانون مشكلات عديدة ، لا ان تترافق

بأحداث جانبية قد تلحق ببعضهم الاذى المباشر وتقطع اي حوارات وتفاهمات يمكن ان تعود بالخير الى ابناء

المحافظة).