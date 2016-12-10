– December 10, 2016

الصحة تناقش تخفيض الموازنة وتأثيرها على مفاصل الاداء

حمود تشدّد على إنجاز مشاريع المستشفيات غير المنجزة

بغداد – قصي منذر

ناقشت وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود مع مديرعام الدائرة الادارية والمالية والقانونية مكي قاسم موازنة الوزارة للعام المقبل، وكيفية مواجهة الخفض الكبير الذي طالها وتاثيراته على مفاصل الاداء . وقال بيان تلقته (الزمان) امس انهما ( بحثا كيفية مواجهة الخفض الكبير الذي طال الوزارة في موازنة العام المقبل وتأثيراته على مفاصل الاداء). واضاف انهما ( شددا على ايجاد الحلول الكفيلة لضمان استمرارية وديمومة تقديم الخدمات الصحية الكفوءة للمواطنين، ولاسيما ما يتعلق بتنظيم الموارد وتقليل الهدر بالمال العام من خلال الاقتصار على الانفاق الضروري وتطرقا الى مشروع الضمان الصحي وانعكاساته الايجابية على موظفي الوزارة).فيمكا وناقشت حمود مع مدير عام دائرة المشاريع والخدمات الهندسية في الوزارة نسب الانجاز في المستشفيات العملاقة . وقال البيان (ان النقاش تناول مستويات ونسب الانجاز في مشاريع المستشفيات العملاقة التي تنفذها الوزارة في عدد من المحافظات من بينها ميسان والبصرة وذي قار والنجف وكربلاء). واكدت (حمود اهمية تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة متابعة واكمال تلك المستشفيات لما يمثله انجازها من نقلة نوعية في مستوى الخدمات الوقائية والطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين). داعية الى (متابعة المستشفيات المنفذة في عدد اخر من المحافظات لاسيما مستشفى الامام الصادق في محافظة بابل الذي باشر بتقديم خدماته الى ابناء المحافظة والمناطق المجاورة).وتابعت حمود ان (الوزارة تسعى لتذليل العقبات والمعوقات التي تعترض الأداء بما يسهم في دخول تلك المستشفيات بالخدمة). كما وجهت حمود بارسال الفرق الجوالة للمتابعة الميدانية للمدارس والاسراع بتجهيز مستشفى الكحلاء بالمستلزمات اللازمة . وقالت خلال لقائها الوكيل الاداري للوزارة زامل شياع العريبي ان (ارسال الفرق الصحية الجوالة الى طلبة المدارس لاسيما الابتدائية يسهم برصد لعدد من الامراض الانتقالية ومن بينها الزكام والتهاب القصبات الهوائية والنكاف). داعية الى (ضرورة القاء محاضرات التوعية والتثقيف الصحي واتباع العادات الصحية السليمة التي من شأنها وقايتهم من الامراض). ووجهت حمود (الاسراع بتجهيز مستشفى الكحلاء بالادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية ورفدها بالملاكات الكفوءة).