– December 10, 2016

مجلس ديالى يصوت بمنح مسؤولي القانونية صلاحية كاتب عدل

ديالى ــ سلام عبد الشمري

صوت مجلس محافظة ديالى في جلسة رسمية على منح صلاحية كاتب عدل لمسؤولي التشكيلات القانونية للدوائر المنقولة بموجب المادة 45من قانون المحافظات غير مرتبطة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ضمن دائرته للمصادقة على العقود والكفالات والتعهدات ذات العلاقة بدائرته بدلا من الكاتب العدل .

وقال رئيس مجلس المحافظة لــ ( الزمان ) امس انه ( تم التصويت على منح صلاحية كاتب عدل لمسؤولي التشكيلات القانونية وبالإجماع وذلك بانعقاد الجلسة رقم 64 وبحضور 22عضوا من مجموع ايضا المجلي الـ 29 عضوا ) .

واضاف الدايني ان ( المجلس صوت على منح منفذ الصفرة ضمن ناحية العظيم الى مستأجر اضافة الى مناقشة موضوع المقالع الغير مرخصة والقريبة من سدة ناظم الصدور ضمن قضاء المقدادية وتوجيه قيادة شرطة ديالى بإزالة التجاوزات كونها تؤثر على الناظم ) .

ومن جهة اخرى قال مدير إعلام تربية ديالى سنان الربيعي لـ الزمان ) إن ( تربية ديالى أعلنت أسماء المرشحين في تعييناتها بعد إكمال ملف التدقيق الشامل من قبل لجنة مركزية وبإشراف مباشر من قبل مجلس ديالى ) .

وأضاف الربيعي أن ( اختيار المتقدمين للتعيين على ملاك التربية بصفة مدرس ومعلم جامعي ومعلم والبالغة اكثر من 1400 درجة وظيفية جرى وفق ضوابط وتعليمات وزارة التربية المعمول بها ).