– December 10, 2016

الانواء: تساقط أمطار وإنخفاض الحرارة الاربعاء

بغداد- تمارا عبد الرزاق

توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليومين المقبلين صحوا يتحول الى غائم ، فيما تشهد المناطق كافة الاربعاء المقبل امطارا وانخفاض بدرجات الحرارة.

وافاد بيان للهيئة امس ، ان( تأثر البلاد بالمرتفع الجوي القادم من تركيا يستمر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء المقبلة؛ ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا يتحول تدريجيا الى غائم جزئي ليلا، ودرجات الحرارة تسجل 18 مئوية ، اما الرياح فانها شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا في الساعة ، ثم تتحول تدريجيا الى متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة 5-10 كيلومترات ، ومدى الرؤية 8-10 كيلو مترات).

واشار الى انه (يزداد تأثير المنخفض يوم الاربعاء المقبل ليكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم ممطر مصحوب بتساقط أمطار متوسطة الى غزيرة الشدة تكون رعدية أحيانا مع فرصة لتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية وفي المنطقتين الوسطى والجنوبية غائما مصحوبا بتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا وخاصة في بعض الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات).