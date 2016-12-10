– December 10, 2016

رئاسة الجمهورية تؤكد توقيع العراق على اتفاقية باريس للتغير المناخي

بغداد- شيماء عادل

انضم العراق رسميا إلى اتفاقية باريس للتغير المناخي ليصبح ملتزماً بكافة بنودها، وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية ان (توقيع جمهورية العراق على الاتفاقية تم في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك مساء الخميس 8من قبل مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد علي الحكيم).

وأشار إلى ان (رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أعلن في كلمته خلال لقاء القمة التاريخي للمؤتمر العالمي حول المناخ كوب 22 الذي انعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشهر الماضي)، ان العراق قرر التوقيع على اتفاقية باريس لتغير المناخ، مؤكدا الحاجة إلى مباشرة تنفيذ الاتفاقية للتمكن من التصدي بشكل أقوى واشمل لأخطار الأحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرضولتحقيق التوازن الأفضل بين التنمية الاقتصادية والأجتماعية والحفاظ على البيئة)،

وطالب معصوم بحسب البيان (الدول الصناعية والمصدرة للنفط بالتخلي عن أي نهج ضار بالبيئة وتوحيد التدابير الكفيلة بضمان تدفق التمويل اللازم من الدول الغنية).

وانضم العراق رسمياً إلى اتفاق باريس الدولي للتغييرات المناخية بعد توقيع ممثل العراق في الأمم المتحدة على وثيقة الاتفاق في مقر المنظمة بنيويورك.

وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة جاسم الفلاحي في بيان ان( ممثل العراق الدائم في الامم المتحدة وقع رسميا على وثيقة الانضمام الى اتفاقية باريس للتغييرات المناخية بمقر المنظمة الدولية في نيويورك).

وكان معصوم قد شارك في اجتماع القمة الذي عقد في العاصمة الفرنسية نهاية العام الماضي لمناقشة اتفاقية التغييرات المناخية قبل ان تتم صياغة فقراتها الختامية من قبل وزراء البيئة في 191 دولة مثلت وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود وفد العراق فيها.