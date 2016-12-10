مدريد ترسل مزيدا من القوات الى العراق

– December 10, 2016

قادمون يانينوى تعلن تحرير حيي العدل والتأميم في الموصل

بغداد- محمد الصالحي

اعلنت قيادة عمليات قادمون يان ينوى تحرير حيي العدل والتاميم في الساحل الايسر للموصل .

ونقل بيان لخلية الإعلام الحربي تلقته (الزمان) امس عن قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق عبد الامير يارالله قوله ان (قطعات جهاز مكافحة الارهاب تحرر أحياءالعدل والتاميم بالكامل ضمن المحور الشرقي في الساحل الايسر لمدينة الموصل وترفع العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات).

وكانت قيادة عمليات نينوى قد حررت 27 حيا في الموصل واستمرت القوات بالتوغل في المناطق الاخرى.

وذكر بيان ثان ان ( قطعات الشرطة الاتحادية مستمرة في المحور الجنوبي الغربي بتنفيذ للفعاليات الامنية والقيام بالتفتيش وتطهير المباني والطرق من العبوات الناسفة واستنزاف العدو من خلال تدمير العجلات المفخخة وقنل الانتحاريين واكمال التحشد وفق الخطط المرسومة والتهيؤ للصفحة القادمة).

واضاف ان (قطعات الفرقة المدرعة التاسعة ولواء الثالث الفرقة الاولى استمرت في المحور الشرقي بالتوغل داخل حي الانتصار وجديدة المفتي والسلام ويونس السبعاوي وفلسطين ومستمرة بتطهير الطرق والمباني للمناطق ، وضمن محور الزاب لقطعات الفرقة التاسعة وقيادة عمليات نينوى فقد تستمر القطعات من تطهير المناطق المحررة).

وتابع (وفي المحور الشرقي لقوات مكافحة الارهاب تستمر القطعات بالتقدم نحو الاهداف المرسومة وبلغ عدد الاحياء المطهرة 27 حي وتمكنت من تحرير حي الصحة وحي العدل وحي التحرير ورفع العراقي فوق مبانيه والتوغل داخل حي القادسية الاولى وحي المرور وحي المشراق ومنطقة الشوايخكية).

واوضح ان (قطعات الفرقة 16 مستمرة في المحور الشمالي بعمليات التطهير للمناطق المحررة ).

وقال ان (الحشد الشعبي مستمر في القاطع الغربي بتطهير البنايات والطرق والبنية التحتيه لناحية تل عبطة واحكام السيطرة على الطرق المؤديه الى الناحية ).

ونوه الى ان ( القطعات مستمرة ضمن عمليات تحرير الساحل الايسر للشرقاط بتطهير المباني والطرق للمناطق المحررة وتامين وتحصين طريق الحاج علي باتجاه كنعوص الشمالية).

واشار البيان الى (موقف النازحين لغاية الساعة 1800) ، مبينا ان ( مخيم الجدعة سجل دخول ٤ عوائل بمعدل ٢٩ فردا والمغادرة ٨ عوائل بمعدل ٣٦ فردا وفي مخيم جدعة ٢ دخلت ٢ عائلة بمعدل ٢٢ فردا ومغادرة لاتوجد مخيم الجدعة ٣ دخول ٩٠٠ عائلة بمعدل ٥٤٠٠ فرد المغادرة لاتوجد مخيم الخازر لاتبدل مخيم الحسن شامي دخول ٦٧ عائله بمعدل ٤٠٣ فرد مدراس الحاج علي لاتبدل وبلغ المجموع الكلي للمخيمات ١٠٥٤٠ عائله بمعدل ٥٨١٩٣ فردا).

الى ذلك قالت وزارة الدفاع الإسبانية إن البرلمان سيقرر إمكانية إرسال 125 جنديا إضافيا للمساعدة في القتال ضد داعش في العراق حيث تقدم القوات الإسبانية التدريب للقوات العراقية.

وسترفع القوات الإضافية العدد الإجمالي للقوات الإسبانية في العراق إلى 425 شخصا وستقدم مزيدا من الدعم اللوجيستي في الكشف عن القنابل.، ولم تشارك القوات الإسبانية في أي عمليات برية.

ووافق البرلمان الإسباني بالإجماع على إرسال 30 عسكريا في 2014 عندما كان الحزب الشعبي المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ماريانو راخوى يتمتع بأغلبية في البرلمان.

وهو يقود الآن حكومة أقلية مما يعنى أنه سيحتاج إلى دعم نواب المعارضة في مجلس نواب شديد الانقسام بيد أن الحزب الاشتراكي صاحب ثاني أكبر كتلة في البرلمان صوت لصالح إرسال القوات قبل عامين.