– December 10, 2016

وفد التحالف الوطني برئاسة الحكيم يصل طهران

طهران – رزاق نامقي

وصل وفد التحالف الوطني برئاسة عمار الحكيم امس السبت إلى طهران لبحث عدد من القضايا.

وقال مصدر ان (الوفد غادر إلى ايران لمواصلة جولته الاقليمية لبحث عدد من القضايا التي تخص المنطقة).

وكان الوفد قد زار الاسبوع الماضي الاردن تلبية لدعوة رسمية، والتقى الملك عبد الله الثاني، وشملت الزيارة لقاءات مع رئيس مجلس الاعيان والنواب الاردنيين ورئيس الوزراء الاردني بالاضافة الى لقائه عددا من النخب والجالية العراقية.

وكان الحكيم الحكيم قد استقبل عشية مغادرته بغداد رئيس الوزراء حيدر العبادي، وبحث معه نتائج زيارة الوفد للاردن.

وذكر بيان لمكتب الحكيم امس ان الجانبين (بحثا تطورات المشهد السياسي والامني المحلي والاقليمي ومستجدات العمليات العسكرية في معركة تحرير الموصل والانتصارات التي تحققها قواتنا الامنية في عمليات قادمون يا نينوى ).

واضاف ( كما تم استعراض نتائج زيارتنا ووفد التحالف الوطني الى الاردن تمهيدا لطرح مشروع التسوية الوطنية بعد تحرير محافظة نينوى ، ايضا تم التأكيد على المضي قدما بالاصلاحات السياسية ومكافحة الفساد ).