– December 10, 2016

الفيلي رئيساً لحزب المؤتمر الوطني خلفاً لجلبي

بغداد- الزمان

اختار حزب المؤتمر الوطني الذي تحول من حركة سياسية الى حزب اراس حبيب الفيلي رئيسا له خلفا للراحل احمد الجلبي.

وكان المؤتمر الوطني العراقي قد انتخب قيادة جديدة لقيادة العمل السياسي في المرحلة المقبلة، كما قرر الانتقال الى صيغة الحزب السياسي بما تحمله من معان و اهداف و رؤى وتشريعات داخلية.

وقال بيان امس (ان هيئته العـامـة عقدت مـؤتمـرهـا العـام الـخميـس في بغداد وذلك استجابة لمطاليب واشتراطات الظروف الوطنية والاقليمية والعالمية، وما تفرزه من تغيرات وتحديات اضافة الى المتغير الذاتي في حياة المؤتمر). ونوه الى ان (هذا المؤتمر هو الاول بعد رحيل المؤسس الاول للمؤتمر الوطني العراقي الراحل الدكتور احمد عبد الهادي الجلبي). وشهد المؤتمر انتخاب القيادات والملاكات التي ستقود العمل السياسي للمرحلة المقبلة)، واضاف البيان (ان المرحلة ستشهد انتقال المؤتمر من صيغة الحركة السياسية الى صيغة الحزب السياسي بما تحمله من معان و اهداف و رؤى وتشريعات داخلية).ونوه البيان الى ان( المؤتمر العام جاء ايضا استجابة لمتطلبات المرحلة الحرجه التي يمر بها بلدنا لمواجهة حالة الإخفاق السياسي في بناء اسس دولة مدنية مؤسساتية في العراق منذ التغيير السياسي في العام 2003 مما فوت فرصة للمجتمع العراقي بالعيش الآمن و الحياة الحرة الكريمة).واوضح ان (نتائج المؤتمر العام وقراراته ستكون في طوع ارادة الشعب العراقي لإنتاج الحلول الناجحة للمشاكل الاساسية التي يواجهها ، و درء الاخفاقات التي تعكر صفو حياته) ، وقد جرت وقائع جلسات المؤتمر العام في ظل مناخ ديمقراطي حر بما يحقق الشفافية و تعزيز الديمقراطية. وجرت المصادقة على وثائق الحزب البرنامج السياسي والنظام الداخلي بالاجماع وتم انتخاب القيادات السياسية في جميع المستويات التي حددها النظام الداخلي وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.