تقدم نوعي للجيش العراقي في الساحل الأيسر بالموصل والحشد يقاتل في تل عبطة

– December 9, 2016

مقتل 50 ألف مسلح لداعش في سوريا والعراق

واشنطن – الموصل – الزمان

أعلنت قيادة عمليات قادمون يانينوى الموقف العملياتي لعملياتها ليوم الجمعة في مختلف المحاور.

وقال قائد قوات مكافحة الإرهاب بالعراق الفريق الركن عبد الغني الأسدي امس انتهاء الرحلة الاولى لعمليات تحرير محافظة نينوى من عصابات داعش الارهابية.

وقال الاسدي في تصريح صحفي، ان «المرحلة الأولى من العمليات العسكرية انتهت بالسيطرة على 28 حياً من أحياء الجانب الأيسر من مدينة الموصل».

وأضاف «اليوم كان لدينا عمل جيد حيث ختمنا المرحلة الاولى لعملية التحرير» مشيرا إلى أنه «لدينا بعض الاحياء القليلة وستكون سهلة ونسير باتجاه الحافة القريبة لنهر دجلة».

وذكر بيان لخلية الاعلام الحربي الجمعة ان «قطعات الشرطة الاتحادية في المحور الجنوبي الغربي تستمر بتنفيذ للفعاليات الامنية والقيام بالتفتيش وتطهير المباني والطرق من العبوات الناسفة واستنزاف العدو من خلال تدمير العجلات الملغومة وقتل الانتحاريين واكمال التحشد وفق الخطط المرسومة والتهيؤللصفحة القادمة».

وأضاف «في المحور الشرقي لقطعات الفرقة المدرعة التاسعة ولواء الثالث الفرقة الاولى تستمر القطعات بالتوغل داخل حي الانتصار وجديدة المفتي والسلام ويونس السبعاوي وفلسطين ومستمرة بتطهير الطرق والمباني للمناطق، وفي محور الزاب لقطعات الفرقة التاسعة وقيادة عمليات نينوى تستمر القطعات فيتطهير المناطق المحررة».

وأشار الى ان «قوات مكافحة الارهاب في المحور الشرقي تستمر بالتقدم نحو الاهداف المرسومة وبلغ عدد الاحياء المطهرة [27 حياً] وتمكنت من تحرير حي الصحة وحي العدل وحي التحرير ورفع العراقي فوق مبانيه والتوغل داخل حي القادسية الاولى وحي المرور وحي المشراق ومنطقة الشيخكية، وفي المحورالشمالي لقطعات الفرقة 16 هناك استمرار بعمليات التطهير للمناطق المحررة».

وتابع البيان «أما في المحور الغربي فتستمر قطعات الحشد الشعبي بتطهير البنايات والطرق والبنية التحتي لناحية تل عبطة واحكام السيطرة على الطرق المؤدية الى الناحية».

وعن عمليات تحرير الساحل الايسر للشرقاط فان «القطعات تستمر بتطهير المباني والطرق للمناطق المحررة وتامين وتحصين طريق الحاج علي باتجاه كنعوص الشمالية».

فيما اعلن مسؤول اميركي في وزارة الدفاع امس ان التحالف الدولي ضد تنظيم داعش قضى على خمسين الفا، على الاقل، من عناصر التنظيم الجهادي في سوريا والعراق في عامين.

وقال المسؤول «لا اقوم بمجرد عملية احصاء، لكن هذا الرقم يعني شيئا وله تاثير على العدو».

وكانت وزارة الدفاع الاميركية تبدي حتى الان تكتما بشان تقديرات الخسائر التي مني بها الجهاديون. وهو اجراء معمول به منذ حرب فيتنام التي اعلن خلالها المسؤولون الاميركيون بانتظام خسائر كبيرة للعدو، قبل خسارة الحرب. وفي تصريحات عبر الفيديو من بغداد، اشار المتحدث باسم التحالف الكولونيل جون دوريان من جهته الى الخسائر التي مني بها التنظيم الجهادي في معركة الموصل.

وقال «ان مئات من المسلحين قتلوا» وان التنظيم يرسل للقتال «مسلحين شبانا، للاسف من المراهقين».

واضاف ان السيارات المفخخة التي استخدمها الجهاديون في الموصل ليست متطورة كما في السابق وهم باتوا يستخدمون «سيارات تقليدية» بدلا من العربات المصفحة التي يصعب وقفها في شكل اكبر.

وتابع «ان الموارد بدات تنضب» لكن الوضع «يبقى بالغ الخطورة».

وبشكل عام اشاد المسؤول في وزارة الدفاع الذي لم يشأ كشف هويته ب»حملة الضربات الأكثر فعالية على الإطلاق» في ضوء العدد القليل نسبيا من الضحايا المدنيين مقارنة بحملات القصف السابقة.