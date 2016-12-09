جناح مسلح للاخوان يقتل ستة من رجال الشرطة المصرية

– December 9, 2016

وزير الداخلية المصري السابق لـ (الزمان):رفضت ضغوط مرسي لإعادة الضباط الملتحين

القاهرة – مصطفى عمارة

قالت وزارة الداخلية المصرية إن ستة من رجال الشرطة بينهم ضابطان قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار وقع الجمعة بمدينة الجيزة المجاورة للقاهرة.

وأضافت الوزارة في بيان بصفحتها على فيسبوك أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها للوقوف على ملابسات الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في شارع الأهرام المؤدي إلى أهرامات الجيزة. وهو الشارع الذي تكثر فيه النوادي الليلية والفنادق .

وكانت مصادر أمنية قالت لرويترز إن الانفجار أصاب سيارة شرطة وإنه أوقع أيضا أربعة مصابين من المواطنين جروحهم طفيفة.

أعلنت حركة إسلامية متشددة تطلق على نفسها اسم (حسم) مسؤوليتها عن هجوم بمدينة الجيزة ، وحسم معروفة بالجناح المسلح للاخوان في التقييم الامني بمصر بحسب مصدر في الداخلية . وقالت المصادر إن بعض رجال الشرطة كانوا في السيارة بينما كان البعض الآخر خارجها عندما انفجرت العبوة الناسفة التي كانت في صندوق قمامة قريب من السيارة أو خارجه.

وشنت قوات الامن حملة مكثفة للبحث عن مرتكبى تفجير شارع الهرم وتم اغلاق المرور جزئيا وقام خبراء المفرقعات بدوريات مكثفة للبحث عن قنابل اخرى .فيما اكد اللواء محمد ابراهيم الوزير السابق للداخلية فى تصريحات خاصة ل (الزمان) ان الاخوان حاولوا اثناء توليي للوزارة تفكيك الامن المركزى وجهاز الامن الوطنى وانه لجأ الى تشكيل لجان وهمية لخداعهم .واضاف انه رفض اعادة الضباط الملتحين الى مواقعهم رغم اصرار الرئيس السابق محمد مرسي على ذلك.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة هجمات وقع معظمها في محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها إسلاميون متشددون موالون لتنظيم داعش.

وكانت قوات الأمن في محافظة أسيوط بجنوب البلاد قد قتلت ثلاثة مسلحين يوم الثلاثاء في مداهمة لمخبأ كان يستخدمه من وصفتهم وزارة الداخلية بأعضاء جناح مسلح لجماعة الإخوان المسلمين يحمل اسم (حسم).

وأعلنت حسم مسؤوليتها في سبتمبر أيلول عن محاولة اغتيال النائب العام المساعد.

وأطلق متشددون النار على ضابط كبير في الجيش قرب منزله بشمال سيناء في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني وأردوه قتيلا وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وكان القتيل ثاني ضابط كبير بالجيش يقتل بالرصاص قرب منزله في عضونأسبوعين.

وقتل مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات بشمال سيناء في السنوات الثلاث الماضية.

وكان المتشددون في المحافظة قليلة السكان قد كثفوا هجماتهم بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013 إثر احتج