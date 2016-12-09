طائرات تركية تدمر عشرة أهداف لداعش في سوريا وإردوغان:منبج هدفنا

– December 9, 2016

اسطنبول – توركان اسماعيل

قال الجيش التركي الجمعة إن طائرات حربية تركية دمرت عشرة أهداف لتنظيم داعش في شمال سوريا بينما سيطر مقاتلون تدعمهم أنقرة على طريق سريع مهم يربط بين بلدتي الباب ومنبج.فيما قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن منبج تمثل أحدأهداف عملية «درع الفرات» بعد السيطرة على الباب.

وهذه التحركات هي جزء من عملية «درع الفرات» المستمرة منذ قرابة أربعة أشهر لدعم مقاتلي معارضة وطرد الجهاديين والمقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية السورية.

وأفاد بيان الجيش التركي أن طائرات تركية دمرت سبعة مبان وثلاث نقاط مراقبة يستخدمها داعش في أربعة أجزاء مختلفة من المنطقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب مجريات الحرب إنه أبلغ بمقتل 12 مدنيا من ثلاث عائلات وإصابة عشرة أشخاص جراء الغارات الجوية والقصف الذي نفذته القوات التركية على الباب.

وتأتي الهجمات بعد أن قالت وسائل إعلام رسمية تركية أمس إن أنقرة أرسلت 300 من أفراد الكوماندوس إلى شمال سوريا لتعزيز العملية.

وتحاصر القوات التي تدعمها تركيا بلدة الباب وهي آخر معقل حضري لداعش في ريف حلب الشمالي. وربما يضع تقدمها الأتراك في مواجهة المقاتلين الأكراد وقوات الحكومة السورية.

وأضاف بيان الجيش التركي أن مقاتلي الجيش السوري الحر تمكنوا إلى حد بعيد من السيطرة على الطريق السريع بين الباب ومنبج وهي بلدة انتزعت القوات التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة السيطرة عليها من داعش في أغسطس آب.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية -وهي جزء أساسي من هذه القوات- جماعة معادية لها صلات قوية بمسلحين أكراد يشنون تمردا في تركيا منذ ثلاثة عقود.

وداخلياً، دعا اردوغان الأتراك الجمعة إلى زيادة مبيعاتهم من النقد الأجنبي لشراء الليرة قائلا إن جهودهم لحماية الليرة التركية من تراجعات حادة غير كافية حتى الآن.

كان نوفمبر تشرين الثاني أسوأ شهر لليرة منذ الأزمة المالية لعام 2008 بفعل صعود الدولار والقلق من عدم الاستقرار السياسي بعد محاولة انقلابية فاشلة في يوليو تموز. وفي الأسبوع الماضي حث اردوغان الأتراك على بيع النقد الأجنبي وشراء الليرة.

وقال متحدثا إلى الصحفيين عقب صلاة الجمعة إنه يتوقع من الحكومة والبنك المركزي إبداء مزيد من الحساسية إزاء أسعار الفائدة في الفترة القادمة وطلب من المواطنين عدم إسباغ المصداقية على «جماعة ضغط سعر الفائدة».

وسبق أن استخدم الرئيس التركي مصطلح «جماعة ضغط سعر الفائدة» للإشارة إلى المضاربين الأجانب الذين يحققون بحسب قوله مكاسب سريعة من أسعار الفائدة المرتفعة على حساب سلامة الاقتصاد التركي