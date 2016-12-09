دمشق تسيطر على 93 بالمائة من شرق حلب ومستعدة للحوار مع المعارضة

– December 9, 2016

الأمم المتحدة:اختفاء مئات الرجال بعد مغادرة مناطق القتال

بيروت – جنييف – الزمان

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر بوزارة الخارجية السورية قوله إن الحكومة مستعدة لاستئناف الحوار مع المعارضة السورية «دون تدخل خارجي أو شروط مسبقة».

جاءت تصريحات المصدر رداً على تصريحات أدلى بها مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا أمس الخميس وقال فيها إن الوقت حان للنظر مجددا للمناقشات السياسية. وقالت روسيا ان الجيش السوري سيطر على 93٪ من شرق حلب .واتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة الجمعة بالمماطلة في المحادثات الرامية إلى إبرام اتفاق يسمح للمعارضة المسلحة في سوريا بالخروج بسلام من حلب وقالإن واشنطن تتبنى مواقف «غربية» ومتناقضة في محادثاتها مع موسكو.

وقال لافروف إنه لا تزال هناك «فرصة جيدة» للتوصل لاتفاق بشأن حلب بشرط ألا تغير واشنطن موقفها من المشاركة في اجتماع لخبراء فنيين بشأن القضية في جنيف اليوم السبت. فيما قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة إن مئات الرجال من شرق حلب اختفوا بعد أن تركوا المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وأبدى قلقه البالغ من احتمال أن تسيء القوات الحكومية معاملتهم. وقال عدد من السوريين اللاجئين في لبنان ان اتصالات جرت مع بعض العوائل المغادرة حلب وانهم قالوا ان قوات سورية من الجيش ومعهم عناصر من مليشيا النجباء القادمة من النجف فصلوا النساء عن الرجال ورحلوهم بسيارات حمل كبيرة الى مناطق مجهولة . وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب في إفادة صحفية إن تقارير وردت عن أن جماعتين مسلحتين من المعارضة- هما جبهة فتح الشام التي كانت تعرف في السابق باسم جبهة النصرة وكتائب أبو عمارة- خطفت وقتلت خلال الأسبوعين الماضيين عددا غيرمعلوم من المدنيين في المدينة كانوا قد طالبوا الجماعات المسلحة بمغادرة أحيائهم حقنا للدماء. وقال شهود من رويترز ومعارضون مسلحون والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية واصلت هجومها في حلب الليلة الماضية وحتى اليوم الجمعة حيث دارت اشتباكات برية ووقعت ضربات جوية في إطار مساعيها لاستعادة شرق المدينةالمحاصر من قبضة المعارضة . وقال كولفيل في جنيف «مع تقدم القوات الموالية للحكومة من الشمال إلى شرق حلب وردت مزاعم عن أعمال انتقامية ضد المدنيين الذين نُظر إليهم على أنهم دعموا جماعات المعارضة المسلحة فضلا عن تقارير عن فصل الرجال عن النساء والأطفال.» وأضاف «تلقينا مزاعم مقلقة للغاية عن اختفاء مئات الرجال بعد عبورهم إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة.» وقال إن أسر الرجال الذين تتراوح أعمارهم غالبا بين الثلاثين والخمسين لم تسمع شيئا عنهم منذ فرارهم قبل أسبوع إلى عشرة أيام مضيفا أنه ليس واضحا ما إذا كانوا مدنيين.

وتابع قوله «نظرا للسجل المروع من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وحالات الاختفاء القسري فإننا بالطبع نشعر بقلق بالغ على مصير هؤلاء الأفراد.» ومضى يقول «ينبغي للمرء أن يقرع جرس الإنذار.»

وقال «قد يعني هذا أن البعض قتلوا.. وقد يعني أنهم اعتقلوا بشكل تعسفي ونقلوا إلى مكان ما.. نحن لا نعرف.»

كان مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغ رويترز في الأول من ديسمبر كانون الأول أن اللجنة تجري محادثات مع الحكومة بشأن الاتصال بمن يفرون من شرق حلب الذين يتم فحصهم أو احتجازهم.

وقال كولفيل إنه إذا ثبت أن معارضين مسلحين منعوا المدنيين من الفرار إلى مناطق آمنة فقد يشكل هذا جريمة حرب.

وتابع يقول «المدنيون محصورون بين أطراف متحاربة تنتهك فيما يبدو خلال عملياتها القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ.»

وتابع أن هناك نحو 100 ألف شخص يعتقد أنهم ما زالوا في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة «الآخذة في التقلص» في شرق حلب وأن عشرات الآلاف قد فروا منها.

مقتل 15 جندياً سورياً في كمين

بيروت – الزمان

قتل 15 عنصرا من قوات النظام السوري الجمعة في كمين نصبه مقاتلو تنظيم داعش قرب حقل نفطي في وسط سوريا، لترتفع بذلك حصيلة القتلى الى 49 على الاقل خلال 24 ساعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وافاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «بمقتل 15 عنصرا على الاقل من قوات النظام جراء كمين نصبه مقاتلون من تنظيم داعش في محيط حقل المهر النفطي في ريف تدمر» في محافظة حمص.

واضاف «وبذلك يرتفع عدد قتلى قوات النظام منذ الخميس الى 49 عنصرا على الاقل».

وشن تنظيم داعش الخميس سلسلة هجمات متزامنة ومباغتة على حقول للنفط والغاز في ريف حمص الشرقي، ما تسبب بمقتل 34 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وتمكن داعش اثر ذلك من التقدم والسيطرة على حواجز لقوات النظام وتلال ومواقع عدة بينها قرية جزل شمال غرب تدمر.

وتبعد اقرب نقطة يتواجد فيها داعش حاليا ، اربعة كيلومترات عن مدينة تدمر.