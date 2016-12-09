مقتل جندي سعودي على الحدود اليمنية

– December 9, 2016

بيروت – الزمان

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الجمعة عن متحدث باسم وزارة الداخلية قوله إن جنديا بحرس الحدود السعودي قتل في انفجار لغم على الحدود مع اليمن. وأطلقت قوات الحوثيين في اليمن التي تحارب الحكومة المعترف بها دوليا مئات من قذائف المورتر على جنوب السعودية واختبرت الدفاعات السعودية بتوغلات على نسق حرب العصابات منذ أن تدخلت الرياض في الحرب الأهلية اليمنية العام الماضي. وقالت الوكالة إن اللغم انفجر عندما مرت سيارة نقل مياه فوقه «بمحاذاة حدود المملكة بمنطقة جازان» مساء أمس الخميس .

وفشلت المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة في إرساء السلام في اليمن. وتدخلت السعودية وحلفاؤها من دول الخليج العربية في الحرب بعد أن سيطر الحوثيون الذين تدعمهم إيران على العاصمة صنعاء في 2014 مما دفع الحكومة للهرب إلى المنفى.

وقتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص في الحرب.

ويقول السعوديون إن تدخلهم الذي يقدم خلاله عسكريون أمريكيون دعما لوجيستيا أوقف التوسع الإيراني في اليمن. ويقول منتقدون إن الحرب جعلت اليمن أكثر اضطرابا وزادت متشددي تنظيم القاعدة جرأة.

وأعلنت السعودية مقتل العشرات من الجنود أو المدنيين في الصراع المستمر منذ عشرين شهرا