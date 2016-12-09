 400 إفريقي يقتحمون الحدود المغربية الاسبانية في سبتة 

– December 9, 2016

مدريد – الرباط – الزمان

اقتحم حوالى 400 مهاجر من افريقيا جنوب الصحراء فجر الجمعة السياج المرتفع الذي يحيط بجيب سبتة الاسباني في المغرب، كما ذكرت الشرطة المحلية.

ونجح المهاجرون في اقتحام نقطتين من السياج البالغ ارتفاعه ستة امتار حول جيب سبتة، بحسب ما اعلن متحدث باسم الحكومة المحلية. وبث موقع صحيفة «الفارو دي سبتة» الالكتروني لقطات يظهر فيها عشرات المهاجرين، بما في ذلك رجال حفاة الاقدام ودون قمصان، يهتفون «اسبانيا» بفرح عند دخولهم الى سبتة. واشار الصليب الاحمر انه قدم الاسعافات ل 103 اشخاص بعد تعرضهم لاصابات طفيفة، وتم نقل 25 شخصا الى المستشفى.

واعلن وزير الداخلية الاسباني خوان اغناسيو زويدو الجمعة ان السلطات تمكنت من تحديد موقع نحو 20٪ من المجموعة التي اقتحمت السياج.

وتشكل سبتة ومليلية الارض الاسبانية في شمال افريقيا الحدود الوحيدة للاتحاد الاوروبي مع افريقيا.

وهما نقطتا عبور مفضلتان للمهاجرين الذين يريدون التوجه الى اوروبا ويقومون بتسلق السياج او السباحة طوال الساحل.

ويسعى المهاجرون الذين يدخلون الى سبتة بصورة غير قانونية الى الوصول الى مركز حقوق اسباني مؤقت حيث يستطيعون من حيث المبدأ تقديم طلب اللجوء.

وتندد منظمة العفو الدولية وجماعات حقوقية بمعاملة الشرطة للمهاجرين في سبتة ومليلية.

وفي تشرين الاول/اكتوبر الماضي، تمكنت مجموعة من 220 شخصا من اقتحام نقطتي عبور الى سبتة، ما ادى الى اصابة 35 مهاجرا و ثلاثة من رجال الامن.

ومنذ 2014 لقي اكثر من عشرة آلاف مهاجر حتفهم معظمهم في البحر المتوسط، بحسب ارقام للمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.