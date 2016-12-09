عودة أوبرا مدام باترفلاي إلى أشهر مسارح ايطاليا بعد 112 عاماً

– December 9, 2016

ميلانو -(رويترز) – افتتحت دار أوبرا لاسكالا في مدينة ميلانو الإيطالية موسمها الجديد بالنسخة الأصلية الأكثر قسوة من أوبرا (مدام باترفلاي) لجاكومو بوتشيني التي لم تعرض هناك منذ استقبالها باستهجان في عرضها الأول عام 1904.

وتدور قصة الأوبرا حول فتاة الجيشا اليابانية تشوتشو سان التي تتزوج من ضابط في الجيش الأمريكي يدعى إف.بي. بنكرتون بدافع الحب قبل أن يرحل عن اليابان ويعود بعدها بثلاثة أعوام مع زوجة أمريكية.

واختار المؤلف الموسيقي ريكاردو تشايلي أن يعيد إحياء النسخة الأصلية من أوبرا بوتشيني التي كانت تقع في فصلين وليس في ثلاثة ولا تضم أغنية طويلة يعبر فيها بنكرتون عن ندمه لأنه ترك تشوشو سان.

ويقول تشايلي «هذا يجعل الدراما أكثر قسوة».

وعلى النقيض من العرض الذي أقيم عام 1904 والذي قوبل بصيحات الاستهجان نال عرض المسرحية يوم الأربعاء تصفيقا بحفاوة بالغة لمدة 13 دقيقة.

وقال المغني كارلوس ألفاريز الذي قام بدور القنصل الأمريكي شاربلس «إنه انتقام بوتشيني بعد 112 عاما.»