وفاة  أول رائد فضاء أمريكي يدور حول الأرض 

– December 9, 2016

واشنطن – ازمان

اعلن حاكم ولاية أوهايو الأمريكية إن جون جلين أول رائد فضاء أمريكي يدور حول الأرض توفي عن 95 عاما أمس . وكان جلين أطول رائد فضاء في العالم عمرا وشغل لفترة طويلة عضوية مجلس الشيوخ.

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه «برحيل جون تفقد أمتنا رمزا.»

وتابع أوباما في بيان قائلا «عندما انطلق جون من كيب كنافيرال على متن الصاروخ أطلس في عام 1962 كان يحمل آمال أمة.

وعندما هبطت مركبته الفضائية (فريندشيب 7) بعدها بساعات قليلة نبهنا أول أمريكي يدور حول الأرض أنه بالشجاعة وروحالاستكشاف لا توجد حدود لما يمكن أن نصل إليه معا.»

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على تويتر إن الولايات المتحدة فقدت «رائدا عظيما للجو والفضاء (برحيل) جون جلين.

كان بطلا ومصدر إلهام للأجيال المقبلة من المستكشفين.»

وقال جون كيسك حاكم أوهايو في بيان «كان جون جلين وسيظل دوما بطل أوهايو ووفاته اليوم سبب يدفعنا جميعا للحزن.»

وينسب لجلين إحياء الفخر الوطني الأمريكي بعد الهيمنة المبكرة للاتحاد السوفيتي على استكشاف الفضاء برحلات مأهولة. ودار رائد الفضاء الراحل ثلاث مرات حول الأرض في 20 فبراير شباط عام 1962.