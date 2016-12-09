حرق دمى تمثل ترامب لطرد الأرواح الشريرة

– December 9, 2016

الرئيس المنتخب لم يستطع انفاق مائة مليون دولار من ماله الخاص على حملته

جواتيمالا سيتي -واشنطن/نيويورك- (رويترز) – أضرم محتفلون في جواتيمالا النار في دمى من الورق المقوى تمثل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وعلى رأسه قرنا شيطان خلال احتفال تقليدي يقام كل عام قبل عيد الميلاد ويحمل اسم (لا كويما ديلديابلو) أو حرق الشيطان. وأثار موقف ترامب المتشدد من الهجرة خلال حملته الانتخابية بما في ذلك وعده ببناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك غضب ذوي الأصول اللاتينية في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم. وقال أستريد سوتو قبل إضرام النار في دمى ترامب التي كانت تمسك بأيديها أموالا مزيفة وعلما أمريكيا «نحن ضد هذا الشخص في نواح كثيرة فيما يتعلق بالترحيل والجدار الذي يريد أن يشيده. نحن غير موافقين.» ويعتقد المشاركون أن طقس إحراق الشيطان يساعد في طرد الأرواح الشريرة من منازلهم وأحيائهم. وبدأت هذه العادة في القرن السادس عشر لكنها انتشرت من عدة بلدات في التسعينيات من القرن الماضي لتصبح عادة شعبية على مستوى البلاد.

من جهة اخرى ،أنفق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ما مجمله 66 مليون دولار من ماله الخاص في حملته الانتخابية وهو مبلغ أقل بكثير من المئة مليون التي كثيرا ما تباهى بأنه سينفقها وذلك وفقا لأرقام كشف عنها النقاب الليلة الماضية.

وتلقت القطاعات المرتبطة بترامب -تلك التي تحمل اسمه مثل طائرته الخاصة وبرج ترامب في مانهاتن الذي كان مقرا لحملته- 11 مليون دولار من إدارة حملته .

وأحدث ترامب صدمة على الساحة السياسية عندما تغلب على منافسته هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني متغلبا على الفارق الكبير في الإنفاق بين الحملتين ومخالفا نتائج الاستطلاعات في عدد من الولاياتالمتأرجحة.

وأعلنت حملة ترامب هذا الأسبوع أنه باع في يونيو حزيران كامل أسهمه والتي تقدر قيمتها بحوالي 40 مليون دولار.

وربما كان إقدامه على تسييل أصوله يهدف لضخ أموال في حملته التي كانت تجد صعوبة في ذلك الوقت في الحصول على تمويل من متبرعين.

وجاءت خطوة بيع الأسهم بعد أسابيع من قيامه بإعفاء حملته من نحو 47 مليون دولار كان قد قدمها لها على سبيل الإقراض.

وفي المجمل جمع ترامب 339 مليونا وأنفق 322 مليونا وهو مبلغ يقل كثيرا عن إنفاق هيلاري كلينتون الذي بلغ 565 مليون دولار وفقا لأحدث تقارير نشرتها لجنة الانتخابات الاتحادية. وأنفق ترامب 94 مليون دولار في الأيام الأخيرة من الحملة مقارنة بمبلغ132 مليونا أنفقتها كلينتون.

وإجمالا أنفق ترامب 107 ملايين دولار على الدعاية التي تضمنت الدعاية التلفزيونية إضافة إلى 85 مليونا أخرى أنفقها على الدعاية الرقمية والإلكترونية. وكان ثاني أكبر بند في الإنفاق بند السفر والطيران إذ بلغ إجمالا 26 مليون دولار.