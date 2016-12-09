عرض وصية ديزني ومقتنياته النادرة في مزاد

– December 9, 2016

لوس أنجليس – (رويترز) – يمكن لمحبي والت ديزني أن يشتروا قطعة من التاريخ عندما تعرض وصية صاحب شركة الرسوم المتحركة الراحل وغيرها من مقتنياته للبيع في مزاد الجمعة.

وسيقام المزاد في مؤسسة بروفايلز إن هيستوري في لوس أنجليس وسيعرض 600 قطعة من فن الرسوم المتحركة وغيرها من المقتنيات المرتبطة بديزني.

وتتضمن القائمة لقطات من أفلام شهيرة مثل (سندريلا) وفيلم عيد الميلاد (هاو ذا جرينتش ستول كريسماس). وسيعرض مسدس من عرض (قراصنة الكاريبي) الأصلي في عالم ديزني للمزاد أيضا.

وقال برايان تشانز مدير عمليات الاستحواذ في بروفايلز إن هيستوري إن من المتوقع أن تباع وصية ديزني بما بين 40 ألفا و60 ألف دولار.

وفي عام 1923 شارك ديزني في تأسيس ستوديو للرسوم المتحركة تحول مع الوقت إلى شركة لإنتاج الأفلام الروائية مثل (سنو وايت والأقزام السبعة) و (بامبي) و(سندريلا). وتوفي والت ديزني عام 1966 عن 65 عاما.