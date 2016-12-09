– December 9, 2016

انتقادات حادة لقانون المحافظات

نائب: مشرعون لايعون ما يكتبون من فقرات

بغداد – الزمان

وجه عضو اللجنة المالية النيابية رحيم الدراجي انتقادات شديدة لمن تولى صياغة لقانون المحافظات رقم 21 ، داعياً الى تعديل القانون .وقال الدراجي في تصريح امس إن (تقاطع ورفض البعض لنسبة الـ5 بالمئة في الموازنة بذريعة أن هنالك مادة بقانون المحافظات رقم 21 تشير الى منح المحافظات المنتجة للنفط بالبترودولار 5 دولارات، هو دليل على أن من صاغ القانون الأصلي لا يفقه القوانين بالأصل)، مضيفا أن (وضع رقم محدد قد يجعل الحكومة بمأزق في حال انخفض مثلا سعر برميل النفط دون الـ 5 دولارات فكيف ستسدد الحكومة للمحافظات بحسب هذه المادة)، مضيفاً ان (على أبناء البصرة ان لايغضبوا بسبب هذه النسبة، بل عليهم ان يغضبوا على أموالهم التي رصدت لهم من عام 2003 حتى اليوم، وعليهم أن يسالوا أنفسهم أين ذهبت تلك الأموال).ورأى أن (الموازنة التي صوّت عليها مجلس النواب لم تسبب أي ظلم لأبناء البصرة الذين خصصت لهم 5 بالمئة من البترودولار)، لافتاً الى أن (مشكلة القوانين هي عدم وجود مختصين بالتشريعات وإدارة القوانين)، مشددا على( ضرورة تعديل قانون 21 لكونه بالأصل كان خطأ ومن شرعه لم يع ما كان يكتب).