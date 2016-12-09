– December 9, 2016

قرض بريطاني لكردستان لتنفيذ مشاريع المياه والمجاري

اربيل – السليمانية – الزمان

وقعت حكومة إقليم كردستان مع الحكومة البريطانية اتفاقية للحصول على قرض بقيمة 34.8 مليون دولار أمريكي ضمن المرحلة الأولى لمشاريع المياه والمجاري في أربيل والسليمانية. وقال بيان لحكومة كردستان إن(حكومة الإقليم ووكالة منح القروض التابعة للحكومة البريطانية UKEF توصلتا لاتفاق لحل مشكلة المياه والصرف الصحي في محافظتي أربيل والسليمانية)، موضحاً أن (الوكالة البريطانية وافقت على منح القرض ضمن المرحلة الأولى لدعم مشروعات المياه والصرف الصحي في أربيل والسليمانية، بعدما وقعت حكومة الاقليم في عام 2015 عقداً مع شركة Biwater بمبلغ 1,2 ملیار دولار، وهذا هو القرض الأول لحكومة الإقليم). وأضاف البيان أن (الاتفاقية تتضمن إنشاء وحدة لتنقية المياه بطاقة استيعابية تبلغ 600 ألف متر مكعب في أربيل، وتجديد مشروع وحدة تصفية المياه الى جانب توفير أجهزة متطورة)، موضحاً أن (المرحلة الأولى تتضمن تقويم المشاريع وتأثيرها من الناحية الاجتماعية والبيئية).ونقل البيان عن رئيس حكومة كردستان نيجرفان بارزاني قوله بمناسبة توقيع العقد واتفاقية الحصول على قرض(إنها خطوة مهمة لتحسين الحياة اليومية لسكان أربيل والسليمانية وهذه هى المرة الأولى التي تقدم الحكومة البريطانية قروضاً مباشرة لحكومة الإقليم لتطوير البنى التحتية).بدوره، قال وزير شؤون تجارة رؤوس الأموال البريطاني غريغ هاندس إن (هذا يظهر ما الذي يمكن تحقيقه حينما يتم دعم التكنلوجيا البريطانية من جانب الحكومة في الوقت المناسب)، مضيفاً انه(سيكون لهذا المشروع فائدة عظيمة لكردستان ويتيح فرصة جيدة للشركات البريطانية).على صعيد آخر، يضيف الاتحاد الوطني الكردستاني خلال الأسبوع المقبل مؤتمر الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في السليمانية.وقالت المتحدثة باسم المؤتمر جوان احسان خلال مؤتمر صحفي ان (الاتحاد الوطني سيضيف مؤتمر الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية في السليمانية بالتعاون مع المنتدى العربي للأحزاب الاشتراكية الديمقراطية وسيستمر لمدة 3 أيام )، موضحة ان (المؤتمر سيبحث الحرب ضد الإرهاب وموضوع النازحين والعديد من المواضيع المهمة التي تتعلق بعمل الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية).