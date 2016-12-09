وفاة سفير تونس لدى بغداد

– December 9, 2016

رائد فضاء امريكي شهير يودّع الحياة بعد حياة حافلة

تونس – الزمان

واشنطن – مرسي ابو طوق

اعلنت وسائل اعلام تونسية امس الجمعة عن وفاة السفير التونسي لدى بغداد سمير الجماعي بعد صراع مع المرض. ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر بوزارة الخارجية التونسية تأكيدها، وفاة الجماعي، مساء الخميس بعد صراع مع المرض، مشيرة الى أن الفقيد تلقى العلاج في تونس قبل وفاته. الى ذلك، توفي رائد الفضاء الأمريكي جون غلين، الذي كان أول رائد فضاء أمريكي يكمل دورة حول كوكب الأرض عام على متن الكبسولة الفضائية فريندشيب وكان غلين، وهو ضابط سابق في قوات البحرية الأمريكية وعضو سابق بمجلس الشيوخ، قد أٌدخل المستشفى في كولومبوس ب‍ولاية أوهايو منذ أكثر من أسبوع.وتوفي غلين عن 95 سنة، محاطا بابنائه وزوجته البالغة من العمر 73 عاما.وكان إنجاز غلين إيذانا بلحاق الولايات المتحدة بالاتحاد السوفيتي في استكشاف الفضاء، عبر الرحلات المأهولة بالبشر.وبعد عودته من رحلته الفضائية إلى الأرض، انتخب غلين عضوا عن الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ عام 1974، وأعيد انتخابه طيلة 24 عاما.وتألق غلين في رحلة أخرى إلى الفضاء عام 1998، وذلك بعد نحو 36 عاما من رحلته التاريخية، وأصبح بذلك الرجل الأكبر سنا الذي يسافر إلى الفضاء، حيث كان عمره حينها 77 عاما.وولد غلين في كامبريدج بولاية أوهايو عام 1921، وكان ابنا وحيدا لأب يعمل سباكا وأم تعمل معلمة بإحدى المدارس.وكان والده يتذكر كيف كان ابنه يجري حول حديقة المنزل فاتحا ذراعية، متظاهرا بأنه يقود طائرة، واحتفظ بحبه للطيران طيلة حياته، وكان يقود طائرته الخاصة حتى فترة قريبة قبل نحو خمس سنوات.وتزوج غلين من محبوبته منذ أيام الطفولة “آني كاستور” وانجبا طفلين هما ديفيد ولين، وما تزال زوجة غلين تحتفظ بخاتم الألماس، الذي اشتراه لها عند خطبتهما بمبلغ 125 دولاراً، عام 1942.وأصبح غلين طيارا مقاتلا، وخدم خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية، قبل أن ينضم إلى وكالة الفضاء الأمريكية. وحصل على وسام “صليب الطيران الممتاز” ست مرات، ونفذ 150 مهمة طيران خلال الحربين. وبعد أن سجل سرعة قياسية في رحلة طيران عابرة للقارات في اختبار تجريبي، انضم إلى فريق “ميركوري 7″، الذي يضم الطبقة الأولى من رواد الفضاء الأمريكيين. وفي شباط من عام 1962، انطلق منفردا من مدينة “كيب كانفرال” على متن كبسولة ضيقة على صاروخ أطلس، ليحقق إنجازا علميا جديدا للأمريكيين.وأمضى غلين أقل من خمس ساعات فقط في الفضاء، متمما ثلاث دورات حول الأرض، وكان تعليق غلين على انعدام الوزن، “صفر من الجاذبية وأشعر أنني على ما يرام”، وبعد هبوطه على الماء في المحيط الأطلنطي، أقيم له موكب احتفال في نيويورك.وخلال عمله السياسي، نظر إليه خلال فترة وجيزة باعتباره مرشحا محتملا لمنصب نائب الرئيس، مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جيمي كارتر.لكن نجم غلين بدأ يخفت، بعد أن ألقى الخطاب الرئيسي في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي عام 1976، وكان خطابا مسهبا ومشوشا، ما جعل الرئيس كارتر يصفه بأنه “الرجل الأكثر مللا” الذي رآه في حياته.وحاول غلين أن يكون مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1984، لكنه خسر لصالح “والتر مونديل” نائب الرئيس كارتر حينها.