– December 9, 2016

مكافحة الإرهاب تحرر 3 أحياء في الساحل الأيسر من الموصل

بغداد – الزمان

حررت قوات جهاز مكافحة الإرهاب امس الجمعة ثلاثة أحياء في الساحل الأيسر لمدينة الموصل من تنظيم داعش.وقال بيان للجهاز أن (قوات قيادة العمليات الخاصة الثانية في مكافحة الأرهاب حررت أحياء العدل والاعلام والتأميم في الساحل الايسر لمدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها وكبدت العدو خسائر بالأرواح والمعدات)، من دون تفاصيل .وكان جهاز مكافحة الارهاب قد اقتحم في وقت مبكر من يوم امس حي التأميم في اطار معركة تحرير الموصل من تنظيم داعش. واعلنت وزارة الدفاع تدمير أهداف عدة لداعش في الموصل .وقالت في بيان ان أبطال قيادة القوة الجوية تمكنوا من تدمير مخزن صواريخ في حي الرشيدية بالجانب الأيسر من الموصل بناءً على معلومات واردة من المديرية العامة للاستخبارات والأمن، فيما أسفرت ضربة أخرى لطائرات القوة الجوية عن تدمير معمل لتفخيخ العجلات قرب محطة قطار الموصل في الجانب الأيمن من المدينة كما أسفرت ضربة جوية عن تدمير مقر يحتوي على قوات خاصة وانتحاريين في حي المنصور في الجانب الأيمن واسفرت معلومات دقيقية من المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون مع طيران التحالف الدولي عن تدمير مخزن للأسلحة والاعتدة في حي القادسية بالجانب الأيسر وقتل من فيه وادت ضربة جوية أخرى لطائرات التحالف الى تدمير مقر ومخزن للأسلحة والاعتدة في حي الزهور في الجانب الأيسر . الى ذلك، فكك الجهد الهندسي التابع لقوات الحشد الشعبي سيارة مفخخة مسيطر عليها في ناحية تل عبطة الاستراتيجية غربي الموصل بحسب بيان لإعلام الحشد اكد ايضاً مواصلة جهده الهندسي عمليات تطهير بعض الجيوب بالإضافة إلى رفع العبوات من الطرق في الناحية نفسها.