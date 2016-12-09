– December 9, 2016

النكاف يغلق مدرسة في ديالى 10 ايام

ديالى-الزمان

اغلقت السلطات في محافظة ديالى مدرسة في قرية لمدة 10 ايام بعد تسجيل 40 اصابة بمرض النكاف في صفوف طلابها فيما طالب عضو في مجلس النواب عن المحافظة بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة من رئاسة الوزراء بشأن تعيينات تربية المحافظة وقال عضو مجلس المحافظة محمد مهدي السعدي في تصريح امس ان (فريقاً مختصا من دائرة صحة ديالى قرر اغلاق مدرسة بنت زوين في قرية سعدية الشط، شمال بعقوبة عشرة ايام متتالية بعد تسجيل 40 اصابة بمرض النكاف في صفوف طلابها) مضيفا أن (قرار اغلاق المدرسة جاء من اجل اعطاء مجال امام فرق مختصة لتعقيم صفوف المدارس واجراء جميع الاجراءات الوقائية المتعلقة بمنع انتشار النكاف).من جهة اخرى، طالب عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى فرات التميمي بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة من رئاسة الوزراء للتحقيق في تعيينات تربية المحافظة وقال التميمي في تصريح امس إن (إعلان أسماء المقبولين مبدئيا في تعيينات تربية ديالى اثار جدلا شعبيا واسعا بسبب اتهامات بوجود محسوبية وفساد رافق عملية اختيار المرشحين واحذر من انفجار شعبي في المحافظة بسبب هذه القضية)، مطالبا بـ(تشكيل لجنة تحقيق عاجلة من رئاسة الوزراء حصرا لمعرفة ما حصل وكشف الخروقات والاستماع للشكاوى). ورأى التميمي أن(وجود لجنة من رئاسة الوزراء هو رسالة طمأنة لأكثر من 30 الف متقدم للتعيينات يشعرون )، مؤكداً أن (أي تساهل في التحقيق بهذا الملف سيؤدي الى نتائج وخيمة لأن الشارع غاضب جدا ولن يقبل بنتائج اي لجنة الا اذا كانت قادمة من مجلس الوزراء حصرا)، على حد قوله.