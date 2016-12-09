– December 9, 2016

الكهرباء: قطع الطاقة عن مناطق في بغداد جراء الصيانة

بغداد – الزمان

بدأت وزارة الكهرباء بقطع الطاقة عن عدد من مناطق بغداد جراء إطفاء محطتين لغرض الصيانة ما ولّد تذمراً لدى الاهالي.وقالت الوزارة في بيان انها (ستقوم المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ وبالتنسيق مع شركة شنايدر المنفذة لتأهيل المحطات الثانوية, بإطفاء محطتين ثانويتين من الساعة السابعة صباحاً لغاية الساعة السابعة مساءً)، موضحة أنها( ستطفئ محطة إسكان المحمودية، وهو ما سيؤدي لانقطاع الطاقة عن حي الموظفين – حي المرتضى- حي الثورة – حي الزهراء – مجمع المصطفى السكني يوم 11/12/2016، ومنطقة طليطلة – حي السلام – مجمع السجاد السكني)يوم 12/12/2016).وأضافت أن (إطفاء محطة الخلود، سيؤدي لقطع الكهرباء عن المحلات (218،216 – شبكة الإعلام العراقي- مستشفى ابن البيطار – وزارة الإسكان – مجلس محافظة بغداد يوم 12/12/2016، ووزارة الإشغال , محلة 220،216 – شبكة الإعلام العراقي – المتحف العراقي – وزارة العدل – الحماية التابعة لوزارة الداخلية – معهد الاتصالات – الحزب الكردستاني – الدائـــــــرة الهندسية لوزارة الإسكان – كراج العـــلاوي – جامــــع بيت بنية يوم 13/12/2016.