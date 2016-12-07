إقرار موازنة عراقية تغطي رواتب البيشمركة وبعجز 21 مليار دولار

– December 7, 2016

اغتيال صحفي في كركوك

بغداد – كريم عبد زاير

اقر مجلس النواب العراقي الاربعاء موازنة العام 2017 وتبلغ قيمتها اكثر من 79 تريليون و11 مليار دينار عراقي (حوالى 68 مليار دولار)، على اساس سعر برميل النفط 42 دولار. وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بعد انتهاء جلسة التصويت «تم اقرار الموازنة لعام 2017». وحضر جلسة التصويت 186 من اصل 328 عدد نواب البرلمان. وشهدت البرلمان بعد تأجيل لاحدى جلساته مطلع الاسبوع الحالي بسبب خلافات حول القانون، اجتماعات مكثفة خلال الايام الماضية لبحث فقرات الموزانة . واكد النائب هشام السهيل من ائتلاف دولة القانون، لوكالة فرانس برس «تم اقرار الموازنة بعد الاتفاق على جميع النقاط».

وتبلغ الموازنة 79 ترليون و 11 مليار و 421 مليون دينار عراقي (حوالى 68 مليار دولار)، وفقا للقانون. وتقدر قيمة العجز الاجمالي المخطط في الموزانة 21 مليار دولار، وفقا للقانون .

وتشمل الموزانة تخصيص نسبة من ميزانية وزارة الدفاع الى قوات البشمركة، بما يؤمن رواتب مقاتلي البشمركة الكردية، كونها جزء من المنظومة الامنية للبلاد.

واشارت الموزانة الى اعتماد معدل تصدير يومي للنفط قدره ثلاثة ملايين وسبعمئة وخمسون الف برميل لليوم الواحد ، بضمنها 250 الف من اقليم كردستان، وبمعدل بيع 42 دولار للبرميل الواحد.

ويعاني اقتصاد العراق ازمة كبيرة سببها انخفاض اسعار النفط الذي يمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد، اضافة الى تكاليف الحرب ضد تنظيم داعش.

قتل صحافي يشرف على اذاعة «باباكركر» المرتبطة ب»شبكة الاعلام العراقي» الرسمية في هجوم مسلح الثلاثاء وسط مدينة كركوك، شمال بغداد، حسبما افادت مصادر امنية واعلامية وكالة فرانس برس .

وقال ضابط برتبة عقيد في شرطة كركوك ان «مسلحين مجهولين يستقلون سيارة بيضاء اغتالوا محمد ثابت العبيدي المشرف على اذاعة +باباكركر+ ويعمل في شبكة الاعلام العراقية».

واضاف ان «الهجوم وقع بعد مغادرة العبيدي مقر عمله ومروره في حي العروبة (وسط)».

والعبيدي (38 عاما) عضو مجلس نقابة الصحافيين في محافظة كركوك، يتولى الاشراف على اذاعة «باباكركر» التي تبث بعدة لغات عربي وكردي وتركماني.