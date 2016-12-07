يلدريم:العملية التركية لا تهدف الى تغيير النظام السوري

– December 7, 2016

مقتل جندي تركي بسيارة مفخخة في بلدة الباب

موسكو – اسطنبول – الزمان

اعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الاربعاء في حديث مع وكالة الانباء الروسية انترفاكس ان التدخل التركي في سوريا غير مرتبط بالوضع في حلب ولا يهدف الى «تغيير النظام» في دمشق.

وقال يلديريم الذي التقى امس في موسكو نظيره الروسي ديمتري مدفيديف واستقبله الرئيس فلاديمير بوتين ان «عملية +درع الفرات+ غير مرتبطة بتاتا بما يحصل في حلب ولا (الرغبة) في تغيير النظام في سوريا».

واوضح ان هذه العملية «لها هدف واحد : القضاء على كل العناصر الارهابية الموجودة في المنطقة وفي مقدمها تنظيم الدولة الاسلامية».

وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان العملية التركية التي اطلقت نهاية آب/اغسطس في شمال سوريا ترمي الى التخلص من «نظام الطاغية الاسد» ما اثار استياء موسكو. فيما قتل جندي تركي الاربعاء في هجوم بسيارة مفخخة في شمال سوريا حيث يدعم الجيش التركي فصائل معارضة سورية في هجوم لاستعادة مدينة الباب من تنظيم داعش بحسب تقارير اعلامية.

واعلن الجيش في بيان نقلته وكالة الاناضول الرسمية للانباء ان الهجوم وقع في مدينة الباب التي اصبحت الهدف الرئيسي للجيش في حملته المستمرة منذ اكثر من ثلاثة اشهر في سوريا. واصيب ستة جنود بجروح، اصابة احدهم خطيرة، بحسب الجيش. وكانت وكالة دوغان للانباء ذكرت سابقا ان جنديين تركيين قتلا في الهجوم. وبعد يومين طلبت روسيا ايضاحات حول تصريحاته فتراجع اردوغان مؤكدا ان التدخل التركي يستهدف «المنظمات الارهابية».

وقال يلديريم الاربعاء «ان مصير عدة مجموعات عرقية في سوريا هو على الارجح اهم بكثير من مصير شخص هو واحد بشار الاسد».

واشاد ببدء «حقبة جديدة» في العلاقات بين موسكو وانقرة التي تحسنت منذ الصيف بعد ازمة دبلوماسية خطيرة نجمت عن اسقاط الطيران التركي لمقاتلة روسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 على الحدود التركية-السورية.

واكد لوكالة انباء ريا-نوفوستي الروسية العامة «في هذه المرحلة نتفاهم بشكل افضل اكثر من اي وقت مضى» موضحا ان لدى روسيا وتركيا «مقاربة مشتركة» لايجاد حل للازمة السورية.

واوضح ان انقرة «تبذل كل ما في وسعها لاجراء اتصالات بين ممثلي المعارضة السورية وروسيا» مضيفا انه تم تحقيق «نتائج جيدة جدا» في هذا المضمار.

وتدخل الطيران الروسي منذ ايلول/سبتمبر 2015 في سوريا لدعم نظام دمشق الذي يشن حاليا هجوما كبيرا على شرق حلب معقل الفصائل المقاتلة المعارضة.