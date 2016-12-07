دمشق:صواريخ اسرائيلية أرض أرض استهدفت محيط مطار المزة العسكري

– December 7, 2016

ست عواصم غربية تدعو الى وقف فوري لاطلاق النار في حلب

دمشق – باريس – روما – الزمان

استهدفت صواريخ ارض-ارض اسرائيلية فجر الاربعاء محيط مطار المزة العسكري غرب دمشق، وفق ما افادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري.

وقال المصدر العسكري «أقدم العدو الاسرائيلي عند الساعة الثالثة (01,00 ت غ) على اطلاق عدة صواريخ أرض-أرض من داخل الاراضي المحتلة غرب تل أبو الندى، سقطت فى محيط مطار المزة غرب دمشق، ما أدى الى نشوب حريق في المكان دونوقوع اصابات».

من جهته، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن «دوي انفجارات عنيفة فجر (الاربعاء) في منطقة مطار المزة العسكري في ريف دمشق»، موضحا ان «حرائق اندلعت داخل المطار عقب سماع أصوات الانفجارات». ولا توجد مصادر مستقلة تؤكدحجم الخسائر.

واوضحت سانا ان الصواريخ اطلقت «من داخل الاراضي المحتلة غرب تل أبو الندى» في هضبة الجولان السورية التي تحتلها اسرائيل.

وهي المرة الثانية خلال ثمانية ايام التي تضرب فيها اسرائيل مواقع عسكرية بالقرب من دمشق.

فيما دعت ست عواصم غربية هي واشنطن وباريس ولندن وبرلين وروما واوتاوا الاربعاء الى «وقف فوري لاطلاق النار» في حلب، وحثت ايران وروسيا على الضغط على النظام السوري للتوصل الى ذلك، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الرئاسةالفرنسية.

وجاء في البيان «الاولوية الملحة القصوى هي لوقف اطلاق نار فوري يسمح للامم المتحدة بتسليم المساعدات الانسانية الى سكان حلب الشرقية ومساعدة الذين فروا» منها.

واضاف النداء الصادر باسم قادة الدول الست «ندين أعمال النظام السوري وحلفائه الاجانب، لا سيما روسيا، لعرقلتهم المساعدة الانسانية. وندين بحزم هجمات النظام السوري التي دمرت المنشآت المدنية والطبية، وندين استخدام البراميل المتفجرةوالاسلحة الكيميائية».

ودعا الموقعون «كل الاطراف في سوريا الى احترام القانون الدولي، بما فيه معاهدة جنيف»، مطالبين «الامم المتحدة باجراء تحقيق» في ما يحصل في سوريا.

وأعلنوا استعدادهم «للبحث في تدابير عقابية اضافية ضد الافراد والكيانات التي تعمل لصالح النظام السوري او باسمه».

وأكدت الدول الست ان «وحده الحل السياسي يمكن ان يحمل السلام للناس في سوريا».

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اتهم في وقت سابق الاربعاء روسيا بعرقلة مساعي الامم المتحدة حول سوريا بعد استخدامها مع بكين حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدعو الى اعلان هدنة من سبعة ايام في مدينة حلب .

وقال هولاند «هذه العرقلة المنهجية التي تمارسها روسيا تتماشى مع منطق التدمير الذي يتبعه نظام بشار الاسد والذي يمس بالسكان المدنيين العزل».

وسيطرت قوات النظام السوري الليلة الماضية على كامل أحياء حلب القديمة التي كان يتواجد فيها مقاتلو المعارضة، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، مشيرا خلال النهار الاربعاء الى مزيد من التقدم لهذه القوات.

ودعت الفصائل المعارضة في حلب اليوم الى اعلان «هدنة انسانية فورية» من خمسة ايام في حلب من أجل إجلاء المدنيين والجرحى من الاحياء الشرقية.

وتحدثت الدول الست عن «الكارثة الانسانية» في حلب، مشيرة الى ان «مئتي ألف مدني، بينهم العديد من الاطفال، محرمون من الغذاء والادوية» في مناطق في حلب «معرضة باستمرار للقصف والهجمات المدفعية من جانب النظام السوري المدعوم منروسيا وايران».

وقال البيان «لم يتم تحييد المستشفيات والمدارس. على العكس، تم استهدافها للتأثير على معنويات السكان».