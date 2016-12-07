دعوات لمقاضاة إعلامي مصري اتهم الشعراوى بالتطرف

– December 7, 2016

القاهرة – مصطفى عمارة

تصاعدت موجة الغضب ضد الاعلامى المصري مفيد فوزى بعد تصريحاته ضد الشيخ محمد متولي الشعراوي كبير علماء عصره، فى قناة صدى البلد واتهامه بانه وراء التطرف وحجاب الكثير من الفنانات.

وفى هذا الاطار تقدم سمير صبرى المحامى بالنقض وكيلاً لورثة الشيخ الشعراوى بدعوى قضائية ضد مفيد فوزى بتهمة ازدراء الاديان .واكد صبرى ان مفيد فوزى اعتبر الحجاب ،وهو فريضة اسلامية ،جريمة وهذا الكلام لا ينطوى الا على معاقبة كل اب يدعو ابنته لارتداء الحجاب وهو ما سبب ذعرا على كل اسره ترتدى بناتها الحجاب فضلا عن اثارته الفتنة .

من جانبهم اعلنت مجموعة من المحامين عزمهم على التقدم ببلاغ للنائب العام ضد مفيد فوزى وتم تشكيل لجنة لاتخاذ مايلزم.

فى هذا الصدد فى السياق ذاته شن عدد من علماء الدين هجوما حادا على مفيد فوزى واكد د / مختار عبد الرحيم العميد السابق لكلية اصول الدين ان الشعراوى سيظل علما من اعلام الدعاة الى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وان كلام مفيد فوزى عنه لن يؤثر على مكانة الشيخ الشعراوى واضاف د / حامد المكاوى استاذ قسم التفسير وعلوم القران ان مفيد فوزى لا يمثل قطرة فى بحر اذا قورن بالشيخ الشعراوى، وان الشعراوى سوف يظل عبر التاريخ نقطة فارقة فى تاريخ المفسرين .

واكد د / محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الاسلامية انه من غير المقبول ان يتدخل فوزى فى امور اسلامية بحتة لافتا انه ليس جهة تقييم لعالم ليس فى ديانته ،واضاف ان الحجاب قضية اسلامية وفريضةعلى المسلمات تخص المسلمين وحدهم. وتوجد اجتهادات اسلامية في توضيح طبيعة الحجاب .