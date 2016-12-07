قائد التحالف الأمريكي:عملية الموصل قد تستغرق شهرين إضافيين

– December 7, 2016

على متن حاملة الطائرات شارل دي جول– بغداد -(رويترز) – ق ال قائد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية إن الهجوم على التنظيم في الموصل قد يستغرق شهرين آخرين وإنه حتى إذا هزم التنظيم هناك فسيظل يشكل خطراعلى العراق والغرب.

وقال اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند إن القوات العراقية حققت تقدما كبيرا منذ أن اجتاح التنظيم شمال البلاد في 2014 وأعلن دولة الخلافة التي شملت أيضا مناطق من سوريا.

وأضاف تاونسند في مقابلة مع رويترز على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول خلال زيارة مع قادة عسكريين كبار «أعتقد أنهم سيعملون على (معركة) الموصل لعدة أسابيع إضافية .. ربما لشهرين إضافيين.»

وقال ضابط بالجيش العراقي ووكالة أنباء تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إن مقاتلي التنظيم المتشدد هاجموا جنودا عراقيين قرب مستشفى في جنوب شرق الموصل اليوم الأربعاء محاولين صد أعمق توغل للجيش في إطار حملة الموصل التي بدأت قبل سبعةأسابيع.

وجاء القتال بعد يوم من قول قائد عمليات الجيش في الموصل إن الجنود دخلوا المدينة وسيطروا على مستشفى السلام الذي يبعد أقل من1.5 كيلومتر من نهر دجلة الذي يفصل بين شرق الموصل وغربها.

ومثل التقدم السريع أمس الثلاثاء تحولا في التكتيكات العسكرية بعد أكثر من شهر من القتال المنهك في شرق المدينة سعى خلاله الجيش لاستعادته وتطهير أحيائه جزءا جزءا.

لكن ذلك ترك القوات المهاجمة مكشوفة وقالت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء إن بعض القوات حوصرت. وأضافت أن مهاجما انتحاريا فجر نفسه بالقرب من المستشفى مما أسفر عن مقتل 20 جنديا. وقالت أعماق إنثماني مركبات مدرعة دمرت كذلك في القتال.

ولم يصدر تعليق رسمي من الجيش العراقي على القتال لكن ضابط الجيش الذي شاركت قواته في الاشتباكات قال إنهم تعرضوا لعدة هجمات بسيارات ملغومة في حي الوحدة الذي يقع فيه المستشفى.

وقال الضابط لرويترز في اتصال هاتفي طالبا عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث مع الإعلام «استطعنا تحقيق تقدم سريع يوم الثلاثاء في حي الوحدة لكن يبدو أن مقاتلي داعش كانوا يستدرجونا إلي كمين وتمكنوا بعد ذلك من محاصرةبعض جنودنا داخل المستشفى.»

وقال إن فوجا من المركبات المدرعة ووحدات مكافحة الإرهاب بدعم من ضربات جوية أمريكية أرسل لتعزيز القوات المحاصرة في وقت مبكر اليوم الأربعاء وتمكن من فتح طريق للخروج من الحي.

وتابع «استطاعوا السيطرة على الموقف وأخلوا الجرحى وسحبوا الآليات .. العربات العسكرية المدمرة من محيط المستشفى.» وأضاف أنهم تعرضوا لإطلاق نار من قناصة وقذائف صاروخية.

وقالت وكالة أعماق إن التنظيم هاجم قافلة الإغاثة في حي سومر جنوبي حي الوحدة قرب الطرف الخارجي للمدينة.

وتقاتل القوات العراقية منذ سبعة أسابيع لسحق تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل. وسيطر المتشددون على المدينة عام 2014 وهي أكبر مدينة يسيطرون عليها في العراق وسوريا.