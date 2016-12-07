الكرملين:اتفاق للسماح للمعارضة بمغادرة حلب ما زال مطروحاً

– December 7, 2016

موسكو -(رويترز) – قال الكرملين اليوم الأربعاء إن اتفاقا أمريكيا روسيا محتملا للسماح لمقاتلي المعارضة السورية بالخروج من مدينة حلب سالمين ما زال مطروحا لكن لن تجرى محادثات بين البلدين الآن. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف إن الخبراء الروس والأمريكيين ما زالوا على تواصل بشأن سوريا لكنه ليس على علم بالتخطيط لأي محادثات على مستوى أعلى. وقال «بالنسبة لخروج المقاتلين…هناك اقتراح للخروج وخضع الموضوع للنقاش في وقت سابق والمسألة (ما زالت) مطروحة.» وأضاف بيسكوف «للأسف لم يغادر سوى عدد قليل للغاية وما زال معظمهم هناك.» ويأتي ذلك في وقت دعا مقاتلو المعارضة في شرق حلب المحاصر إلى «إعلان هدنة إنسانية فورية لمدة خمسة أيام» وإجراء مفاوضات بشأن مستقبل المدينة وإجلاء «الحالات الطبية الحرجة والمدنيين» وذلك ضمن خطة إنسانية نشرت اليوم الأربعاء.

وقال بيسكوف إن مقاتلي المعارضة في شرق حلب يلتفون حول مقاتلي ما كان يعرف في السابق باسم جبهة النصرة.

وأضاف «كل هؤلاء إرهابيون.»

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجي لافروف من المقرر أن يلتقي في وقت لاحق اليوم الأربعاء في مدينة هامبورج الألمانية مع نظيره الأمريكي جون كيري .