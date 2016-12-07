أربع مصائب تضرب اليمن والهند وباكستان وأندونيسيا

– December 7, 2016

نيودلهي- اسلام اباد- عدن- (أ ف ب) – دعي الجيش الهندي الى اجلاء الف سائح عالقين بسبب الامطار الغزيرة والبحر الهائج في جزيرة اندامان، كما قال مسؤولون محليون.

وقال مسؤولون في جزر اندامان ونيكوبار (شرق الهند) انه طلبوا تدخل العسكريين لاخراج الزوار من جزيرة هافيلوك، وهي واحدة من اصغر الجزر في الارخبيل الذي يقصده السياح.

واضاف مسؤول ادارة الكوارث تي كي اس اجايان لوكالة فرانس برس ان «الف سائح ذهبوا الى جزيرة هافيلوك عالقون فيها منذ الاثنين بسبب الامطار الغزيرة».

وارخبيل اندامان واحد من الوجهات السياحية الرئيسية في الهند. وقالت البحرية الهندية انها ارسلت اربع سفن الى المكان لكن البحر هائج جدا ولا يسمح بالقيام بعملية انقاذ.

واعلنت السلطات اليمنية الاربعاء ان حوالى ستين شخصا بينهم اطفال ونساء فقدوا في البحر اثر غرق سفينة كانت تقلهم قبالة سواحل جزيرة سقطرى اليمنية، مشيرة الى ان المعلومات الاولية تفيد بانها «تعرضت الى حادث».

وقال وزير الثروة السمكية فهد كفاين ان السفينة التي ابحرت من مرفأ المكلا (جنوب شرق) «فقدت منذ خمسة ايام بين محافظتي حضرموت وسقطرى»، موضحا انها «تحمل على متنها قرابة ستين راكبا بينهم اطفال ونساء».

وأضاف أن «السفينة كانت تحمل إلى جانب الركاب الستين 25 قارب صيد صغير». واضاف ان «المعلومات الاولية تفيد بانها تعرضت الى حادث»، مشيرا الى ان السفينة كانت تحمل على متنها ايضا 25 قارب صيد صغيرة. وذكر موقع «سبأ نت» انه تم انقاذ اثنين فقط من ركاب السفينة بعدما عثرت عليها سفينتان نمساوية واسترالية على متن قارب صغير في عرض البحر.

فيمااختفت طائرة تابعة للخطوط الباكستانية الدولية تقوم برحلة داخلية وعلى متنها 37 راكبا وعدد من افراد الطاقم عن شاشات الرادار الاربعاء في شمال البلاد، وفق متحدث باسم الشركة. وقال المتحدث دانيال جيلاني لفرانس برس «اختفت طائرة على متنها 37 راكبا واعضاء الطاقم اثناء توجهها من شيترال في الشمال الى اسلام اباد». في حين اعلنت السلطات المحلية مقتل 97 شخصا على الاقل وجرح مئات آخرين بعد زلزال قوي الاربعاء ضرب اقليم اتشيه الاندونيسي في اقصى شمال سومطرة حيث ما زالت عمليات الاغاثة مستمرة.

وضرب الزلزال الذي بلغت شدته 6,5 درجات فجر الأربعاء منطقة بيدي جايا في إقليم آتشيه غرب اندونيسيا بينما كان السكان يستعدون لصلاة الفجر. وقد ادى الى انهيار مساجد ومحلات تجارية في مدينة مورودو الصغيرة. وفر بعض السكان من بيوتهم بينما كان آخرون نائمين.

وقال المسؤول في الجيش تانتانغ سليمان «قتل حتى الان 97 شخصا والحصيلة في تزايد». واضاف «نحن ننتشل خمس او عشر جثث معا احيانا».

وكان مدير الوكالة الوطنية للكوارث سوتوبو بورو نوغروهو تحدث عن سقوط «52 قتيلا و73 شخصا مصابا بجروح خطيرة ومئتين مصابون بجروح طفيفة». واضاف ان «هذه الاعداد سترتفع نظرا للدمار الكبير». واوضح سليمان انه تم نشر اكثر من الف جندي ونحو 900 شرطي في المواقع الاكثر تضررا لبناء ملاجئ موقتة للسكان المنكوبين.

وظل بعض السكان في الشوارع خشية وقوع هزات ارتدادية. ولم يطلق اي انذار بحدوث تسونامي في هذه المنطقة المطلة على المحيط الهندي.

واوضح المسؤول المحلي لهيئة ادارة الكوارث بوتيه مناف لفرانس برس ان «الكهرباء ما زالت مقطوعة. هناك مولدات في بعض الاماكن لكنها قليلة».

وصرح المسؤول المحلي لوكالة الارصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء ايريداواتي ان سكان الجزء الاكبر من اقليم اتشيه شعروا بالزلزال .