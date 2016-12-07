لبنانيات يرتدين أثواب زفاف مُلطخة بالدم إحتجاجاً على قانون الاغتصاب

– December 7, 2016

بيروت – الزمان

ارتدت متظاهرات أثواب زفاف بيض مُلطخة بدماء ووضعن ضمادات وتجمعن أمام مقر الحكومة أمس داعيات لإلغاء مادة في القانون تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته للإفلات من العقاب.

والاحتجاج الرمزي جزء من حملة أوسع ترعاها مؤسسة أبعاد -وهي منظمة أهلية تدعم المساواة بين الجنسين- للتوعية بالمادة 522 التي تقول إنها تنتهك حقوق الإنسان وتحرم الضحية من حقها القانوني.

ويناقش البرلمان في الوقت الحالي القانون المعمول به منذ أربعينيات القرن الماضي.

وقالت علياء عودة مديرة الحملة «هدا الموضوع بأعتبر انه بيمس كل مواطن لبناني ومواطن مش بس النساء. هادي المادة هي انتهاك لحقوق النساء الإنسانية. إحنا عملنا استطلاع رأي قبل الحملة وتبين أن بس واحد بالمئه من اللبنانيين بيعرفوا عن المادة522 إحنا قد ما فينا عم ننزل ونرفع الوعي حول هادي المادة ونقول أن من حق النساء يقولوا لا ما بدنا نتزوج من المغتصب وانه عم نقول لكل للعائلات انه الحل مش بتزويج المغتصب من المغتصبة ولكن الحل بتجريم الاغتصاب وبإلغاء المادة 522 ومعاقبةالمجرم.»

وناقشت لجنة برلمانية الأربعاء ما إذا كانت المادة ستُلغى. وينص القانون علي معاقبة المغتصب بالسجن لمدة سبعة أعوام وتُغلظ العقوبة في حالة الضحية ذات الاحتياجات الخاصة بينما يمكن للمغتصب الإفلات من العقاب إذا تزوج من ضحيته .

وقالت غيداء عناني رئيسة مؤسسة أبعاد «عم نستكمل الشيء اللي بدينا (بدأنا) فيه بوقفة رمزية الأسبوع الماضي أمام البرلمان لما كانت اللجنة النيابية عم تناقش موضوع المادة 522 لحتى نؤكد على مطلبنا بضرورة إلغاء هذه المادة جملة وتفصيل. وفينفس الوقت عم نكون بنؤكد على ثقتنا باللجنة اللي بُكرة (اليوم الأربعاء) عم تناقش هدا الشيء بمجلس النواب باللجنة الفرعية أن عندنا ثقة بالوعود الإيجابية اللي هي قدمت لنا إياها بإمكانية التوجه بإلغاء هادي المادة.»

ووصفت إحدى المشاركات وتدعى هيام بكر مشاعر الغضب والأسى التي كابدتها كضحية لاعتداء جنسي.

وقال «أنا جاية لان إحنا متعرضين بحياتنا لتحرش جنسي بنعرف ها الإحساس. بنعرف شو بيصير بينا. بالليل ما بنُقعد ننام ما بنقُعد نأكل ما بنقُعد نشرب. نقُعد نفكر ليل ونهار شو عملنا حتى صار معنا هيك. ما بنعرف إن هو السبب مش نحن السبببنظل نحارب حالنا ونفسيتنا وقت طويل لنقدر نتقبل إن مو ذنبا ها الشيء .. طالبة نلغي ها القرار.»